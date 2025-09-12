電信三雄推iPhone 17零元購方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air將開賣，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳均端出「零元購機」方案，今年大手筆砸下手機補貼，要刺激用戶升級5G、高資費及綁48個月的長約期，補貼最多達49,600元。三雄補貼優惠方面，台灣大，遠傳資費若月繳1,399元，購機優惠多500元；台灣大、遠傳擴大超高資費補貼，加碼約2,300元至7,000元不等。

每年iPhone系列手機的電信資費眼花撩亂，今年三雄端出的優惠資費中，最低599元起，799元、999元、1,199元、1,399元、1,599元、1,799元（台灣大為1,899元），到2,699元，共八種資費級距；綁約分為48月、36個月、30個月、24個月等四種；iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max機型，加上不同儲存容量等於有12種機種，一家就有384種資費。

果粉最常申辦資費是月繳1,399元，綁約48個月，搭配遠傳與台灣大資費，iPhone 17（256GB）售價29,900元，購機價5,300元，補貼價格約24,600元，購機優惠多500元。

中華電信、遠傳搭配月繳1,799元，綁約48個月，iPhone 17（256GB）零元購機；台灣大為月繳1,899元，iPhone 17（256GB）零元購機，部分機種補貼比其他兩雄多出3,000至4,000元。

iPhone 資費

