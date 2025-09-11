機械公會鼓勵會員走向半導體 客戶挑剔打磨跨入供應鏈

台灣機械公會理事長莊大立11日表示，今年台北國際半導體展，機械公會參展團有23家會員廠商申請經濟部補助，較去年18家成長近三成，「機械公會鼓勵會員廠商走向半導體，經歷客戶挑剔與打磨，跨入供應鏈」。

台灣在後段封裝與測試設備發展較成熟，但前段製程受制於國際大廠的比例仍高，因此建議會員除了投入必要的設備投資，也要走向客戶，在客戶一次又一次的要求與調整後，才能獲得半導體商的認證，進而成為不可被取代的供應商。

機械公會從2022年開始，以參展團方式參加SEMICON Taiwan，並辦理專業論壇，不曾間斷。公會會員參展家數也是年年增加，展現機械業轉型的成果。

莊大立指出，台灣的半導體產業，未因國際不確定因素干擾而受挫，反而持續以產業龍頭之姿，促進百工百業蓬勃發展，帶動產業轉型升級。今後機械公會也會持續推動會員提升客製化的能力，以進入半導體供應鏈航道。

莊大立表示，面對地緣政治、貿易政策、關稅再起等外在變化，台灣機械業正默默轉型跨入半導體供應鏈。以今年國際半導體展為例，機械公會的會員參展家數超過百家。

而參加機械公會參展團，申請經濟部補助計畫的則有23家。參展專區涵蓋了封裝、測試、光電半導體、寬能隙功率半導體、高科技智慧製造、精密機械及材料等。

展團會員包含迅得機械（6438）、上銀科技、大銀微系統、高明鐵、全鑫精密、旭東機械、世紀貿易、中國砂輪、準力機械、銀泰科技、台灣鑽石、盛技精密、台灣易格斯、發格自動化、北聯研磨、匠澤精密、源台精密、元大維、創智先進、全曜機械、豪昱電子、環璟科技、京碼等。

今天展覽邁入第二天，依往例共同主辦「2025半導體先進封裝技術發展論壇」，由機械公會電子設備業專業委員會會長呂文斌主持。

SEMI國際半導體產業協會台灣區副總裁蘇貞萍致詞時說，機械業是製造業的中流砥柱，希望接下來能透過系統整合與先進封裝技術的提升兩大關鍵，成為台灣半導體發展的重要引擎。

呂文斌指出，協助精密機械加入半導體供應鏈行列，雖然無法一蹴可幾，但確實有看到逐年增加的合作案例。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與機械公會，在2021年的兩會交流中，即對台灣機械擁有的製造基礎深具信心，兩會皆認為，應致力將機械業引領至半導體供應鏈行列。

今天的論壇議題，以半導體設備發展為主軸，邀請表現優異的半導體設備商萬潤科技技術長蔡俊宏，談CPO後段製程帶給自動化整合廠商的機會與挑戰。旺矽科技劉永欽博士，談高速智能化半導體測試技術。