亞太暨台灣永續行動獎／亞泥奪教育、氣候二項金獎

2025年台灣永續行動獎於昨（11）日舉行頒獎典禮，亞洲水泥（1102）榮獲兩項金獎，分別以「教育翻轉助力部落自立」獲得了SDG1終結貧窮金獎，以及「從泥出發 低碳前行」獲得了SDG13氣候行動金獎，展現在社會及環境面的永續行動成果。

社會方面，亞泥長期深耕花蓮原鄉，以「教育翻轉貧窮，部落自立共榮」為願景，推動教育、就業、文化、防災及社會福利等多元行動。

公司成立「亞泥服務中心」深入了解並協助解決當地居民的真實需求，並於社區設立了課輔據點，照顧在地學童，同時推動文化課程，培養年輕世代的文化自信。

亞泥亦是串聯青年就業媒合，支持文化創業，建立天然災害之地方防災體系。提供全方位的社區支持網路。

環境方面，亞泥承諾以SBTi為準則，並已提前達成2025年減碳目標，是全台唯一連續且提前達標的水泥企業。

從推動多元碳管理制度，到發布氣候相關財務揭露建議書（TCFD）、自然相關財務揭露（TNFD）報告，並制定內部碳定價，至今共計減碳58.7萬噸。

亞泥並落實循環經濟，協助政府去化陸域風機葉片廢棄物與走私冷媒，以創新協作模式有效減碳，並持續推廣低碳水泥標準與應用，成為產業綠色轉型的重要推手。

亞泥表示，兩項金獎展現公司長期深耕社區與推動低碳轉型的具體成果，未來將以更積極行動落實永續，攜手地方與產業夥伴共創美好生活環境。

遠東集團旗下八家企業今年響應參加「2025亞太永續博覽會」。

亞泥在此次展會中以「低碳永續」為主題打造展區，不僅利用回收再製的水泥袋進行布置，展現循環再生與綠色生活的理念。

本次展區也呈現低碳水泥與減碳幅度可達20%至50%的低碳混凝土案例，完整示範建築全生命周期的減碳方案。

亞泥希望藉由本次展會展現亞泥邁向2050淨零的承諾，並以產品、案例與現場交流，向外界傳遞永續實踐的力量，共創永續未來藍圖。