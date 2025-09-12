遠東SOGO百貨7公分綠色革命 實踐減碳

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

遠東SOGO百貨自2015年企業社會責任（CSR）元年以來，持續深耕低碳營運與永續消費

在昨（11）日登場的「2025亞太永續博覽會」中，以「永續消費新里程-7公分的綠色革命」為主題，展現百貨零售業在節能減碳的創新實踐。

遠東SOGO開創我國百貨使用電子禮券的先例，自2015年起，累計省下紙張厚度超越17座玉山高，之後致力於提升購物行為的無紙化。

自2023年底，整併銷貨明細與信用卡簽單，每筆消費可減少7公分長的感熱紙，一年省紙長達兩條高速公路。

此次攤位設計以百貨公司「櫥窗」為主要的意象，採用低碳的環保建材，展櫃陳設則使用再生的瓦楞紙，展覽結束後可進行循環再利用，全區皆使用了節能的LED燈具，視訊設備與3C用品則以租賃方式代替購買，並別出心裁地設置了一棵紙製樹木，在樹上掛滿了市面上各式各樣的銷貨明細。

同時，邀請消費者一同比一比，遠東SOGO減少的7公分不僅僅能夠帶來便利性，也能讓結帳時不再手忙腳亂，更一點一滴累積出對環境的善意。

另外，凡是參觀遠東SOGO攤位的消費者，出示或下載SOGO／Garden City App，即可獲得遠東Garden City折價券100元，直接存入手機。

每年兩次的SOGO Sustain永續檔期，App舉辦互動遊戲，在活動期間打卡滿五天即可獲得永續小禮物，10月份是贈送以遠東SOGO的回收舊款制服再製成的衣纖木衣架，將減塑行動以及推動循環經濟的成果與消費者同享。

遠東SOGO自從開啟CSR元年以來，以聯合國同年提出的「2030永續發展目標」做為營運核心策略，持續依循國際準則，推動永續發展。

累計獲國內外逾240項大獎肯定，並將各營運場所化為永續影響力基地，攜手利害關係人發揮永續外溢效果。

