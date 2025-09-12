永續行動獎 SOGO列優等生

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東SOGO獲多項「亞太暨台灣永續行動獎」肯定，董事長黃晴雯邀請民眾體驗永續消費新里程。遠東SOGO／提供
遠東SOGO獲多項「亞太暨台灣永續行動獎」肯定，董事長黃晴雯邀請民眾體驗永續消費新里程。遠東SOGO／提供

「百貨永續模範生」遠東SOGO百貨永續績效再獲肯定。由台灣永續能源研究基金會主辦的「亞太暨台灣永續行動獎」（APSAA/TSAA）公布得獎名單，遠東SOGO致力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），依此擘劃永續策略與方案，將其融入企業文化及日常營運，獲得一特優、一金、二銀、一銅，獲獎等級與數量大幅領先百貨零售業。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，自2021年導入氣候相關財務揭露（TCFD），展開氣候治理後，積極響應國際倡議能源生產力提升倡議（EP100）、科學基礎減量（SBT）、自然相關財務揭露（TNFD）的作為，讓公司產生數位與綠色雙軸轉型，提升組織營運韌性。

近年發揮通路優勢，積極展開供應商永續輔導，以大帶小創建零售淨零，更獲得台灣永續行動獎最高榮耀「特優」肯定。

零售業淨零轉型關鍵在於供應鏈管理，遠東SOGO展現領導力透過與合作夥伴的緊密合作，實現價值鏈綠色轉型，也透過內部永續賦權機制，讓每月定期召開的ESG執行小組會議邀請外部單位分享，進行創新商模媒合，成功率高達70%，藉此打造營運創新力，在「SDG 17全球夥伴」項目奪得高於金獎的特優肯定，為業界樹立永續典範。

為調適與減緩日趨嚴重的氣候變遷問題，遠東SOGO制定「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」三大策略，致力低碳營運模式。對外，率先響應國際倡議，樹立零售標竿；對內則積極打造低碳營運場域、推動綠色消費，本次前瞻的氣候策略獲亞太永續行動獎「SDG 13氣候行動」金級；整體環境作為與連年舉辦的永續飲食料理競賽，分別獲得台灣永續行動獎「SDG 13氣候行動」銀級和「SDG 12責任消費與生產」銅級。

為穩固「以人為本」的企業核心，遠東SOGO以「打造選用育留的幸福職場」為核心策略，薪酬、職安、ESG、DEI、數位等五項具槓桿作用的人力投資面向，解決人才斷層危機、永續競爭力需求、職場數位轉型等三大關鍵問題，獲「SDG 8促進包容且永續的經濟成長」銀級。

SOGO 綠色消費

延伸閱讀

邁向零碳未來！威杰能源「亞太永續博覽會」以氫能打造低碳穩定供電解決方案

ESG最前線／永續長轉型 走向決策核心

遠東SOGO董事長、百貨協會理事長黃晴雯：普發現金是大補丸

百貨周年慶大戰開打 廣三SOGO 30周年慶18日登場

相關新聞

大成鋼獲豐田通商入股 關稅議題下台日合作投資美國第一案

日本豐田通商株式會社（Toyota Tsusho）10日宣布，透過第三方配額增資入股大成鋼，額度4,665萬美元（新台幣...

中華電「蹲點台灣」看見成果

每年暑假年輕學子前往台灣各個鄉村聚落，展開一場為期15-20天的「蹲點」旅程，這不僅是一趟探索台灣寶島的旅行，更是他們投...

電信三雄推iPhone 17零元購方案

蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air將開賣，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳均端出「零元購機」方案，今年...

2025亞太永續博覽會 長榮海展現五大主軸

長榮海運以「綠色航運 永續未來」為主題，昨（11）日特別參加由台灣永續能源研究基金舉辦的「2025 亞太永續博覽會」。展...

2025亞太永續博覽會 長榮航「綠色天空」吸睛

2025亞太永續博覽會昨（11）日登場，長榮航空是唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的...

永續行動獎 SOGO列優等生

「百貨永續模範生」遠東SOGO百貨永續績效再獲肯定。由台灣永續能源研究基金會主辦的「亞太暨台灣永續行動獎」（APSAA/...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。