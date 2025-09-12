永續行動獎 SOGO列優等生

「百貨永續模範生」遠東SOGO百貨永續績效再獲肯定。由台灣永續能源研究基金會主辦的「亞太暨台灣永續行動獎」（APSAA/TSAA）公布得獎名單，遠東SOGO致力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），依此擘劃永續策略與方案，將其融入企業文化及日常營運，獲得一特優、一金、二銀、一銅，獲獎等級與數量大幅領先百貨零售業。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，自2021年導入氣候相關財務揭露（TCFD），展開氣候治理後，積極響應國際倡議能源生產力提升倡議（EP100）、科學基礎減量（SBT）、自然相關財務揭露（TNFD）的作為，讓公司產生數位與綠色雙軸轉型，提升組織營運韌性。

近年發揮通路優勢，積極展開供應商永續輔導，以大帶小創建零售淨零，更獲得台灣永續行動獎最高榮耀「特優」肯定。

零售業淨零轉型關鍵在於供應鏈管理，遠東SOGO展現領導力透過與合作夥伴的緊密合作，實現價值鏈綠色轉型，也透過內部永續賦權機制，讓每月定期召開的ESG執行小組會議邀請外部單位分享，進行創新商模媒合，成功率高達70%，藉此打造營運創新力，在「SDG 17全球夥伴」項目奪得高於金獎的特優肯定，為業界樹立永續典範。

為調適與減緩日趨嚴重的氣候變遷問題，遠東SOGO制定「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」三大策略，致力低碳營運模式。對外，率先響應國際倡議，樹立零售標竿；對內則積極打造低碳營運場域、推動綠色消費，本次前瞻的氣候策略獲亞太永續行動獎「SDG 13氣候行動」金級；整體環境作為與連年舉辦的永續飲食料理競賽，分別獲得台灣永續行動獎「SDG 13氣候行動」銀級和「SDG 12責任消費與生產」銅級。

為穩固「以人為本」的企業核心，遠東SOGO以「打造選用育留的幸福職場」為核心策略，薪酬、職安、ESG、DEI、數位等五項具槓桿作用的人力投資面向，解決人才斷層危機、永續競爭力需求、職場數位轉型等三大關鍵問題，獲「SDG 8促進包容且永續的經濟成長」銀級。