榮化完成處分榮科1.49萬張 獲利逾2.3億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB上游銅箔廠商榮科（4989）11日代母公司李長榮化學工業股份有限公司公告處分李長榮科技股份有限公司股權，榮化已於今日完成處分榮科1.49萬張，獲利逾2.3億，用於充實營運資金。

榮科公告，累積至114年9月11日交易數量為14,900,000股，每單位平均價格為27.2381元，累積交易總金額為新台幣404,051,627元。處分利益新台幣 239,715,828元，處分利益列入資本公積。處分為充實李長榮化學工業股份有限公司營運資金。

榮化目前持有榮科股數為70,439,392股，總金額811,643,553元，持股比率51.13%，設質股數為44,749,807股。

