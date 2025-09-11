榮化完成處分榮科1.49萬張 獲利逾2.3億元
PCB上游銅箔廠商榮科（4989）11日代母公司李長榮化學工業股份有限公司公告處分李長榮科技股份有限公司股權，榮化已於今日完成處分榮科1.49萬張，獲利逾2.3億，用於充實營運資金。
榮科公告，累積至114年9月11日交易數量為14,900,000股，每單位平均價格為27.2381元，累積交易總金額為新台幣404,051,627元。處分利益新台幣 239,715,828元，處分利益列入資本公積。處分為充實李長榮化學工業股份有限公司營運資金。
榮化目前持有榮科股數為70,439,392股，總金額811,643,553元，持股比率51.13%，設質股數為44,749,807股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言