產業趨勢／宜睿智慧台灣總經理吳宗翰 電子票券 加速進化

近年來發行銷售電子票券產業愈來愈多，改變了過去紙本、卡片等實體發送方式。電子票券主要品牌Edernet宜睿智慧台灣分公司總經理吳宗翰指出，電子票券傳送方式從簡訊傳送連結，到提供QR碼掃碼支付，以及自由選擇兌換項目，讓消費者接受度變高。

數位轉型 助益節能減碳

由於疫後消費者回歸實體場域消費，也持續使用信用卡或電子支付，吳宗翰認為，未來電子票券要持續普及，有四大面向可以加強發展。

Edernet宜睿智慧目前是台灣最具規模的數位電子票券業者，2010年起進入台灣，以提供一般消費者的即享券（Ticket Xpress）和對企業的福利即享券（Benefit Xpress）兩類產品為主，方便企業對員工發送或贈禮，或消費者自用由、分享，減少實體商品運送成本與時間，也達成數位轉型與節能減碳目標。

吳宗翰指出，近幾年電子票券成為零售、餐飲、娛樂乃至企業福利市場的重要工具。即使疫情後，電子票券成長也未趨緩，每年發行量呈兩位數成長，更因行動網路普及以及消費者接受無接觸需求而快速擴大。許多原本只發行實體票券的零售業者，如今也積極導入電子化，帶動整體市場持續擴張。

他指出，目前電子票券要擴大應用，仍有不少領域可以發展。企業福利市場過去是紙本票券為主，不但發放困難，還有核銷困難，以及員工喜好不同讓採購禮券福委會困擾等痛點，在電子票券技術加入後，大幅簡化行政核銷流程，也讓員工可以自由選擇禮券使用場域，增加便利性與滿意度，台灣是Edernet宜睿測試與推廣新型票券應用的理想場域，電子票券普及度更是全球前五大市場，以台灣市場規模來說表現相當亮眼。

吳宗翰表示，電子票券應用展現高度成長性，在擴大市場上還有使用技術、跨場域整合、B2B應用與數據價值化、產品資安等四大關鍵項目可以持續加強。

首先，技術會繼續進步，現在消費者拿出信用卡就能刷，或是付現金覺得更方便，電子票券將來也會走向感應支付，近期就會與Apple Pay合作，加入電子票夾，利用感應使用票券，比QR Code更加直覺使用。其次，消費者在不同零售體系中往往要切換其他平台操作，造成使用體驗割裂。未來也會朝向跨品牌、跨通路的整合，建立統一的使用介面或合作聯盟，提升便利性。

精準行銷 收集消費數據

第三，在B2B市場，吳宗翰說，過去電子票券發行者多半幫助零售業發給消費者（B2C），許多企業在員工福利、客戶關係經營等方面對電子票券需求龐大。這類企業往往缺乏專責的行銷與票券管理團隊，需要外部解決方案。

對消費產業來說，發行電子票券也能收集大量消費行為數據，以分析消費者的兌換時間、地點、品類偏好，企業可以更精準地規劃行銷活動，甚至與合作品牌共享洞察，達成雙贏。未來經營管理策略，應結合數據分析與會員經營，讓電子票券除了是交易工具，更是企業數位轉型的重要資產。

此外，吳宗翰也指出，台灣近期詐騙案件頻傳，過往以簡訊發送票券反而成為詐騙問題來源，企業應該透過更安全的傳輸管道，例如與大型通訊軟體合作（如LINE認證推播），或是建立專屬App票券錢包，降低詐騙風險。電子票券本身須具備更嚴謹的防偽與驗證設計，確保使用過程的安全與可信度。

吳宗翰指出，電子票券透過技術進步帶來不少創新應用，要讓電子票券深入為企業經營的數位產品，在使用技術、跨場域整合、B2B應用與數據價值化、產品資安四大面向持續深化，從單純的支付工具，升級為驅動企業成長與顧客體驗優化的核心策略。