顯而立見／創造與眾不同的價值

最近「AI教父」Geoffrey Hinton又出來講話了。他說得很直接：許多白領工作很快會被AI取代，尤其是那種每天坐辦公室、處理流程、分析資料、寫報告、回信、整理合約的。以後可能只需要一個人配一個AI，就能做完以前要三至五個人做的事。簡單來說，效率會變高，但工作機會會變少。

講白了，這波最先被衝擊的，不是藍領勞工，不是各種作業工人，而是我們這些「用腦工作」的人。但我認為，被取代的，不是什麼白領或藍領，而是那些缺乏「信任感」跟「想像力」的工作。

如果今天有個客戶，他不是要你幫他做一件事，而是把一件本來就很難的事情交給你處理。你回了他一封信、打一通電話，他就願意把錢、把時間交給你，那個關鍵到底是什麼？不是你技術多厲害，不是你長得多聰明，而是他「信任」你。那種信任，是你看過他需求之後，給的那一個建議、那一個語氣、那一點回應的手感。

這些東西AI還學不來。不是它處理不了資訊，而是它沒那個溫度，沒那個「我懂你」的瞬間。

最近KKday裁員的新聞很大。有人說這就是AI衝擊，而他們不是沒錢、不是沒市場，反而是整體營運策略進入調整期。很多人說是旅遊業不景氣，但我覺得重點不是產業，而是「模式」。過去的公司是人力密集、流程拉長。現在有AI工具、有自動化，當然會開始重組團隊，優化配置，精簡流程。

不只是KKday，很多企業也開始「遇缺不補」，甚至有些乾脆把一些行政、客服外包出去或直接用AI回應。大公司如微軟、Google也在AI趨勢下一路瘦身。你看起來好像是單一事件，但仔細看，這是一整個趨勢正在動。

那我們該怎麼辦？是不是要去學寫程式？要學prompt工程？雖然也可以，但我想講的不是這種應對方式，而是你要去問自己：你現在做的事，有沒有「手感」？

我最近在談幾個經銷業務的合作，每個人談起來都不一樣。雖然我給的條件都一樣，產品一樣、佣金一樣、帳期一樣，但有人是因為我講話夠快，有人是因為我有誠意，有人是因為我反應速度比其他家好。你會發現結果一樣，但過程不一樣，而這差別就是「手感」。

同樣是做木工，有人砂紙磨得光滑細緻，有人看起來粗糙；同樣是當顧問，有人讓客戶安心，有人讓人覺得懷疑。這些都不是你看履歷、看報價單看得出來的，是你接觸的那個瞬間，那種「感覺對了」的東西。

所以我的結論很簡單：經驗要留下來，就不能只放在腦袋裡，要想辦法轉成別人看得懂、用得上的方式。

你有手感，這是你與眾不同的價值；你把手感變成模型、變成方法，這就是你的槓桿。未來是誰留下來，不是誰比較資深、誰會報表，而是誰的經驗能被傳遞，被信任，被放大。

工具會一直變，AI會一直進步，但人跟人的關係、現場的感受、那種「這件事交給你我放心」的信任，這才是你真正站得住腳的理由。

所以別問這世界在AI衝擊下會不會留你。先問問你自己，有沒有讓別人非你不可的理由。