AI十角獸／Cursor 程式助理 顛覆軟體開發

Cursor是AI程式工具浪潮中的佼佼者。隨著生成式AI快速發展，寫程式成為滲透最深的應用之一。Cursor主打「AI pair programmer」，能理解上下文、協助開發者快速撰寫與修改程式碼，提升效率。不同於只能補全片段的工具，Cursor支援跨檔案重構、批次編輯與語境理解，帶來真正「人機協作」的體驗，迅速獲得開發者青睞並推升估值。

這個工具其實來自MIT學生的創業實驗。Cursor背後的Anysphere公司是由四位MIT資工系學生於2022年創立。他們曾在深夜被樣板碼與除錯中斷心流，萌生打造「理解開發者意圖的AI夥伴」的念頭。2023年推出產品後，獲得Open AI Startup Fund支持。

Cursor建構於VS Code，整合GPT-4、Claude等大型語言模型。開發者可用自然語言下指令讓AI編寫、重構與優化程式碼，甚至跨檔案操作，把編輯器變成智慧協作者。

其創新功能「Shadow Workspace」讓AI在背景測試代碼而不干擾主工作區，未來可拓展至自動測試與驗證。透過快取與併行處理，AI補全幾乎無延遲，體驗媲美本地IDE。

此外，使用門檻低，讓這個工具從個人開發者滲透企業。Cursor採用freemium模式，免費用戶每月約有2,000次補全，專業版每月20美元可無限使用。這種低門檻讓開發者能快速體驗與轉換，並在公司內部推廣形成自下而上的擴散。企業版則支援私有部署與資安合規，逐步建立穩健商業循環。

自2023上線以來，Cursor使用與營收雙爆發，成功吸引逾36萬開發者，每天生成近十億行代碼。至2025年第2季，年經常性收入突破2億美元，成為SaaS領域罕見的高速成長案例。

Cursor已被OpenAI、Spotify、Stripe等公司採用，Andrej Karpathy也是用戶。它在開發者社群評價極高，並逐步滲透Fortune 500企業。

如今，Cursor已是矽谷資本爭相入股的十角獸。2022年獲得OpenAI Startup Fund投資後，Cursor分別於2024年完成A輪（6,000萬美元，估值4億）、2025年初完成B輪（估值25億），接著於5月獲Thrive Capital領投9億美元，估值衝上90億美元。

總募資已突破10億美元，投資人包含Sam Altman、Jeff Dean、Stripe與GitHub創辦人等。即便OpenAI、GitHub自家也開發類似工具，仍選擇投資Cursor，顯示其技術與潛力獲得競爭者認可。

以60至70倍營收倍數獲得評價，Cursor已穩居AI十角獸之列，未來是否能成為主流開發平台，值得關注。