長榮航空榮獲台灣永續行動金獎 推動永續發展邁向淨零碳排

2025亞太永續博覽會今天在台北世貿一館盛大登場，長榮航空為唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，包括引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油（SAF）使用及最新環保機上用品等多項節油減碳措施，全面展現低碳創新的成果與實踐。

長榮航空指出，此次參展規劃六大主題，包含：淨零碳排放策略、永續航空燃油(SAF)製作歷程、仿生科技AeroSHARK、航空盤櫃再生利用、機上環保服務用品和社會參與及行動。為了提升觀展民眾體驗感受，長榮航空將AeroSHARK薄膜與SAF製程階段原料搬進展覽現場，透過志工導覽解說與互動，讓民眾更加了解各項技術所帶來的節油效益。

此外，長榮航空長期深耕社會公益與推動創新設計，其中關注發展遲緩兒童的《讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計劃》以及航空盤櫃再生設計競賽《再生之鋁，飛淨未來》兩項支持聯合國永續發展目標行動，榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」金級肯定，活動紀錄片更獲得「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影金獎與銅獎殊榮。

能源轉型方面，長榮航空與台塑石化簽署合作備忘錄，規劃五年內採購2萬噸SAF，預估減碳逾5萬噸。邁向淨零碳排，長榮航空也將永續精神延伸至供應鏈合作與管理，2025年4月加入國際航空運輸協會（IATA）推動之整合性永續專案試行計劃，成為東亞地區首家參與此專案的航空公司。此次導入永續採購認證，以ISO-20400為框架建立制度化的責任採購流程，協助強化航空業的永續治理與供應鏈韌性。