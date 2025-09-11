震旦家具參加2025 ESG 高峰會 展示綠色辦公實踐力

在永續浪潮下，循環經濟已成為全球企業推動綠色轉型的重要策略。震旦家具日前參加在台北南港展覽館二館舉行的「2025 ESG 高峰會」，以「循環經濟」為核心，展示其在商業模式、再生設計與資源延展上的理念與成果。透過本次展會，震旦家具不僅展現綠色辦公的實踐力與承諾，更積極攜手顧客與產業鏈夥伴，共同推動永續轉型，提升產業競爭力。

由財團法人中華民國會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG 高峰會」，聚焦永續資訊揭露、循環經濟與綠色策略等關鍵議題，提供國際間跨領域交流平台。震旦家具此次參展，鎖定循環經濟面向，展演企業如何將環境友善理念落實於辦公家具產業。在再生材質應用方面，震旦家具長期導入 Cradle to Cradle (C2C) 循環設計理念，展會中呈現以回收塑膠瓶製成的PET家具、海洋回收塑料製布面料，以及咖啡渣再生板打造的協作工作站。這些產品不僅降低碳足跡，更延長材料生命周期，實踐「從廢棄到再生」的永續價值。

在產品生命周期管理上，震旦家具以「Activa靈動辦公」方案推動「模組化設計」，讓家具能隨組織需求自由拆組與重構，避免因環境變動而造成淘汰浪費。搭配震旦家具「顧客APP」遠端維修系統，提供即時技術支援，確保產品長期使用效能。對閒置但具價值的家具，與合法回收業者合作進行環保回收，落實「Reduce、Reuse、Recycle」的三階段循環。

此外，震旦家具於展區展示模組化家具組件、再生材質樣品及維修演示，並透過短片與看板說明減碳效益與環境價值。現場更安排與會交流，分享辦公家具綠色轉型的實績，展現企業如何透過設計、營運與服務模式，實踐永續承諾。

震旦家具以「NEXt WORK」概念提出健康、高效、科技、永續四大解方，並以Activa靈動辦公理念滿足專注、協作、學習、社交與放鬆五大模式，為企業打造更佳辦公體驗。本次透過參與「2025 ESG 高峰會」，展現從設計到回收的循環經濟實踐，彰顯綠色轉型價值，與產業夥伴共創永續未來。