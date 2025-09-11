快訊

中台資源科技雙料獲獎 展現循環經濟成長動能

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
中台榮獲「2025 第五屆台灣永續行動獎（TSAA）」金級殊榮，得獎案例為「SDG 12 建構循環經濟價值鏈」。公司提供。
中台榮獲「2025 第五屆台灣永續行動獎（TSAA）」金級殊榮，得獎案例為「SDG 12 建構循環經濟價值鏈」。公司提供。

中台資源（6923）積極推動資源循環與永續經營，近期營運成果與永續布局備受市場肯定。公司不僅榮獲台灣董事學會頒發的「外資精選台灣百強」中「2025中堅潛力企業成長十強」第九名，並拿下「2025第五屆台灣永續行動獎」金級殊榮，上半年營收表現也繳出亮眼成績。

台灣董事學會的「外資精選台灣百強」榜單，是國內唯一從外資視角出發的權威評選，涵蓋市值、財務健全度、公司治理與永續發展等面向。

中台表示，此次入榜不僅代表公司的營運體質穩健，其市場成長性也獲得國際投資人的高度認可。同時，中台以「建構循環經濟價值鏈」的具體實踐，獲得台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「台灣永續行動獎」金級肯定，展現公司在環境永續與產業責任上的長期承諾。

在財務表現方面，中台上半年合併營收5.7億元，整體毛利率從去年同期的31%大幅提升至38%，上半年每股盈餘1.35元。其中，一廠的產能改善最為顯著，凸顯公司營運效率的提升。

中台進一步表示，公司將持續深化創新技術與產業布局。即日起至9月13日也將參與「亞太永續博覽會」，在永續生活區設立攤位，展示其核心技術方案，包括廢熱回收發電、含汞及貴金屬廢棄物資源化，以及廢印刷電路板銅回收等。透過這三大面向的成果，將展現出公司在「循環經濟」領域的深厚實力，並承諾將持續推動產業升級，實現經濟與環境的共好。

中台資源科技雙料獲獎 展現循環經濟成長動能

