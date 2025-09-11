臺灣港務公司邀10家港區業者 簽署「啟航淨零」MOU 宣言

臺灣港務公司11日在台北世貿一館「2025亞太永續博覽會」由交通部主辦的「啟航淨零論壇」上，由王錦榮總經理與國內、外航商及貨櫃集散站等10家業者，共同簽署「淨零減碳」MOU宣言，交通部陳世凱部長及現場超過100位貴賓一同見證臺灣港群淨零減碳往前邁進一大步。

面對全球氣候變遷挑戰，國際港埠協會（IAPH）以及國際海事組織（IMO）等國際組織，將港埠視為海運與陸運鏈結中邁向淨零排放的關鍵節點，近年來陸續制定減碳相關規範，積極推動海運及港口減碳行動。我國政府亦於2021年正式宣示「2050年淨零排放」目標，展現臺灣對環境永續的承諾，也呼籲各產業共同投入減碳行動，加速淨零轉型。

王錦榮總經理隨後在啟航淨零論壇表示，因應國際趨勢並配合我國「2050年淨零排放」政策目標，臺灣港務公司積極在船舶、場站、辦公廳舍等採取減碳措施，如宣導船舶減速、船舶環境指標獎勵、建置及鼓勵使用岸電、裝卸機具電動化獎勵、公務車電動化、建置智慧能源管理系統及綠色採購等等。此外，更期待攜手港區業者共同推動港埠低碳轉型。

王錦榮總經理強調今日簽署合作備忘錄（MOU）宣言，展現港區航商業者們，同樣深具愛護地球、維護港區環境的決心，臺灣港務公司將持續「以大帶小」引領航商業者共同合作，為地球貢獻減碳心力。