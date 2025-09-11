合建轉購地！興富發博元建設砸40億元 買台中西屯惠國段千坪土地

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
因房市走冷，去年興富發就宣布暫緩購地，僅會考慮合建、都更案等，不過在房市持續低迷下，部分合建地主考量未來風險，希望興富發買斷土地。示意圖／記者游智文攝影
興富發（2542）合建轉購地再一樁，興富發11日公告，旗下子公司博元建設解除原本的「台中市西屯區惠國段116、117及118地號」土地合建契約，改為買斷土地，交易總金額40億元，土地面積約1,050.22坪，換算每坪土地單價約380.8萬元，交易相對人為新世茂資產開發及中晟投資。

興富發指出，取消合建原因，主要是因地主考量工程進度未如預期，加上目前房屋貸款相關政策緊縮，恐產生不確定性風險，雙方擬解除合建分屋契約，另行簽立土地買賣契約。

進一步查詢公開資料，此次交易相對人新世茂資產開發，負責人為李兩平，也是中悅機構創辦人李兩平，據悉，李兩平與興富發總裁鄭欽天頗有私交，過去也曾數度一同購置土地開發不動產。

興富發指出，該塊地位在台中市政北七路、近惠中路口，屬於七期精華地段，先前規劃朝向輕豪宅的設計。

房市走冷，去年興富發就宣布暫緩購地，僅會考慮合建、都更案等，不過在房市持續低迷下，部分合建地主考量未來風險，希望興富發買斷土地，除了此次交易外，今年5月興富發同樣也有合建轉購地的交易，子公司博元建設以32.09億元取得台中市西屯區文商段千坪土地。

