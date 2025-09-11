台鐵智慧列車維修系統、行動票證 榮獲2025台灣永續行動獎

臺灣鐵路股份有限公司今年度參加財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之「2025 TSAA台灣永續行動獎」，由「臺鐵公司智慧行動票證」獲得銀級、「車輛維修資訊管理系統」獲得銅級，榮獲1銀1銅佳績。並期盼透過持續推動數位轉型、帶動淨零減碳，共同達成臺灣2050淨零排放的願景。

台鐵公司持續推動數位轉型工作，除可提升服務品質與營運效率，亦可同步落實ESG（環境、社會及公司治理）理念。本次獲獎之「臺鐵公司智慧行動票證」即是藉由優化「台鐵e訂通」APP及票務系統數位化以達成減少紙張使用與現場人力操作，進而實現低碳交通服務，提升民眾搭乘鐵路的意願，增進旅運效率及旅客滿意度。在減碳效益方面，108年非實體票券使用張數約為323萬張，113年非實體票券使用張數成長至1,375萬張，由實體票轉移至非實體票券每年可少印製約1,052萬張，若以每張實體票碳足跡約6.16克CO₂e（含製造、運輸與報廢）計算，每年減碳效益約為64.8公噸CO₂e。

另「車輛維修資訊管理系統」則是為因應臺鐵新舊各車種，並實現車輛維護作業數位化，打造一個標準化、數據化、智慧化及無紙化維修管理平台。未來將可使用該系統，以大數據分析各類車種車型故障發生頻率，作為減低故障發生之改善決策；並可對車輛關鍵零組件進行全生命周期管理，以達成提升維修精準度、延長使用壽命、降低非必要維修及資源耗用。

台鐵公司透過此次參獎拋磚引玉，帶動社會大眾共同加入節能減碳的行列，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸交通工具，落實減碳於日常生活之中。未來，台鐵公司將持續推動數位及淨零雙轉型，提供旅客安全、準點、便捷的服務，同時積極實踐ESG目標，持續優化車站服務與節能措施，並與地方政府、民間業者合作擴大生態友善行動，共同邁向臺灣2050淨零排放的願景。