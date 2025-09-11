星巴克參展亞太永續博覽會 25家Greener Store門市響應永續

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一超（2912）旗下星巴克統一超商旗下關係企業共同參展「2025第四屆亞太永續博覽會」，以「Get Together for Our Environment」為策展主題，邀請顧客透過一杯咖啡，開啟對話與連結，一起為永續行動共創綠色未來。

星巴克從COFFEE、PEOPLE、PLANET出發，規劃了「展示區」、「互動區」和「商品銷售區」三大區域，現場更提供咖啡渣免費索取（每日數量有限，贈完為止），與參觀顧客宣傳全門市可免費提供咖啡渣服務，邀請大家一同深入了解星巴克在永續上的努力與實踐。

響應永續生活，全門市同步於展期間推出「循環杯租借 Bonus Star」活動，凡星禮程會員使用完成租借星巴克循環杯乙杯，即可額外獲贈2顆星（可累計，含原有的1顆星），一起減少一次性杯具使用，為地球盡一份心力。

本次星巴克參與「2025第四屆亞太永續博覽會」，展示區內從台灣市場首家獲得Greener Store認證的「沙鹿北勢門市」；近期新開幕首間旗艦店「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」，秉持永續經營之精神，設置水循環系統，達到水資源再利用；通過Greener Store認證之門市，皆使用節能空調與照明，提供友善環境的植物奶及植物基餐食，鼓勵自備購物袋，全門市皆提供循環杯租借和歸還服務，加上持續宣導使用自帶杯，共減少一億個一次性杯子的使用等，細數了星巴克在台灣市場的步步努力，展現了星巴克對於人與社區、環境的關懷。

呼應全球星巴克2030年廢棄物、碳排放減半的目標，降低星巴克門市在建設與運營的過程中，對於環境所產生的影響與衝擊，星巴克推出Greener Store認證門市，目前在全球共44個市場中已認證超過6,000家Greener Store門市，在地市場也已有沙鹿北勢等25間已取得Greener Store認證門市。

Greener Store門市，於生活中加深實踐環保意識，設置水循環系統供廁所沖洗，達到水資源再利用，使用節能空調與照明，門市也設置咖啡渣專區供顧客索取，落實再利用的綠色永續循環精神，全台目前有沙鹿北勢、彰化花壇、海安和緯……等和近期備受矚目新開幕「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」門市，共25家門市為地球盡份心力。

