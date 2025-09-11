榮成以循環經濟實踐淨零 榮獲亞太暨台灣永續行動獎五項大獎

台灣工紙最大廠榮成（1909）11 日於「2025 亞太暨台灣永續行動獎」上獲頒「第四屆亞太永續行動獎(Asia-Pacific Sustainability Action Awards, APSAA)及第五屆台灣永續行動獎(Taiwan Sustainability Action Awards, TSAA)共一金四銅的亮眼成績。

榮成致力於短期利益與長期價值平衡，不只用行動展現對環境友善的堅定承諾，持續以循環經濟作為淨零排放的解方，同時秉持以人為本理念，拓展永續推動的廣度與深度，發揮榮成永續影響力。

聯合國於 2015 年通過「2030 永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），SDGs 涵蓋消除貧窮、氣候行動、責任消費與生產、淨水與衛生、優質教育等 17 項核心目標，為各國政府、企業與公民社會提供行動指引。榮成本次獲獎，正是在循環經濟與公益行動上呼應 SDG 6（淨水與衛生）、SDG 12（責任消費與生產）、SDG 4（優質教育） 而獲得評審肯定。

在環境面向，榮成以循環經濟為核心，投入多項資源再利用技術並達到業界標竿。2024 年共回收 386 萬噸廢紙作為造紙原料，減碳效益達 2,000 萬噸，相當於 5.1 萬座大安森林公園的碳吸附量；以 99% 廢紙再生製紙保護森林不砍樹，製程散漿水可重複回用達 26 次已達成 97% 水回收率；發展污泥纖維專利回用技術與廠區廚房及餐廳廚餘回收再利用，全面落實資源循環。

在社會公益面向，榮成堅信森林的茂盛必從一棵棵樹苗種起，從小地方扎根再擴大，帶給在地扭轉創新的教育動力，榮成自 2010 年開始在南投縣民和國中規劃短中長期的資助目標，短期以提供教學與學習資源，不讓偏鄉孩童輸在起跑點，中期拓展多元學習機會，增廣學生見聞，長期則協助學生建立升學與就業目標，實踐「授人以魚不如授人以漁」，為偏鄉教育注入持續動能。

今年 9 月 11 日-9 月 13 日榮成將於台北世貿一館亞太永續博覽會打造一座高達四米的巨型冰山造型展區，邀請民眾「走進北極海冰」，親身體驗氣候變遷下的真實衝擊。冰山內部以沉浸式影音呈現榮成的循環經濟行動，並搭配小冰山裝置藝術，讓觀眾感受每一份減碳承諾的重要性。

展區全程落實 3R（Recycle、Reduce、Reuse）概念，將循環設計融入展覽細節。此次更迎來榮成吉祥物「小北極熊 KuKu」的首次亮相，現場將與大家互動並送出限量周邊，邀請大眾一起成為 KuKu 的守護者，攜手守護北極海冰，也守護我們的未來。