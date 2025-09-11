快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台灣中油獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」六項大獎，由副總經理羅博童（中）代表受獎。照片／中油提供
台灣中油獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」六項大獎，由副總經理羅博童（中）代表受獎。照片／中油提供

台灣中油公司推動地熱探勘與發電、海洋生態保育、人權、以及性別平等與托育服務，打造優質就業環境及提升經濟成長，並主動發布永續報告書，這些永續作為與成果，皆對應到聯合國17項永續發展目標（SDGs），於11日頒發的「2025亞太暨台灣永續行動獎」中獲得2銀4銅共6座獎項表揚，並由台灣中油副總經理羅博童代表受獎。

「亞太暨台灣永續行動獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會設立，主要表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）工作上之卓越成果及貢獻，台灣中油的永續作為皆對應這些目標。

在氣候行動（SDG13）方面，因應氣候變遷與淨零排放目標，台灣中油從探勘到發電，一體化推動地熱開發，以「中油地熱，潔能轉型」專案及「CPC Geothermal: Accelerating Taiwan’s Clean Energy Transition」專案分別獲得台灣永續行動獎銀級及亞太永續行動獎銅級肯定。

在保育海洋生態（SDG14）方面，台灣中油以「港區即保育區」為核心理念，推動建立永安與深澳港區兩大珊瑚保種基地，同時在桃園煉油廠、石門供油中心進行陸域生態物種調查，展現能源產業與生態保育並行的永續治理典範，以「油心守綠，地海同行」專案獲得台灣永續行動獎銀級，並以「CPC’s Green Commitment: Land and Sea Alike」專案獲得亞太永續行動獎銅級雙重肯定。

在優質就業及經濟成長（SDG8）方面，台灣中油推動人權、性別平等與托育服務，主動與社會溝通，在職安、性別、人才與創新四大領域落實ESG精神，體現永續治理的企業典範，並透過出版永續報告書等方式公開，這些成果分別以「中守人權，油然安心」專案及「CPC Safeguards Human Rights, Ensuring Peace of Mind」專案獲得台灣永續行動獎及亞太永續行動獎銅級肯定。

除了頒獎典禮，主辦單位同時在台北世貿一館舉辦「2025亞太永續博覽會」展覽，台灣中油以「Energy Go!啟航能源與生態共融篇章」為主題，透過展覽與民眾分享推動生態保育與能源轉型的作為與成果，歡迎民眾前來觀展，展期至13日止。

生態保育 中油公司

