「金龍海嘯」水淹房市1年 上半年新屋房價「僅2縣市跌」重災區在這

央行於去年9月上路第七波信用管制措施掀起「金龍海嘯」，至今打房將滿一年，住商機構觀察實價登錄發現，全國大部分縣市預售案價格仍是上揚，卻有兩縣市出現價格反轉，其中嘉義縣年跌逾一成是唯一的重災區，而台北市房價亦下滑1%多。

根據實價，嘉義縣去年上半年平均預售案每坪成交均價約32.1萬元，但時隔一年，至今年上半年預售新屋每坪成交均價僅剩28.7萬元，跌幅達10.6%，跌幅高居全國之冠。

另外，嘉義市去年上半年新案均價約每坪27.2萬元，但到今年上半年新屋每坪成交均價則漲至42.2萬元，年漲幅高達55.1%，房價漲勢亦是全國冠軍。

住商不動產嘉義科學園區加盟店店東吳宗翰表示，上半年嘉義縣市預售新屋出現嘉義市大漲55%、嘉義縣跌價10.6%的「漲跌兩樣情」情況需分為兩部分來看。

吳宗翰分析，首先嘉義縣過往適逢嘉義科學園區等議題，加諸有開發許久的高鐵園區，吸引品牌建商進駐，衝高區域房價，但今年周邊交易逐漸飽和，亦無他案釋出，令預售價位看似重挫，但實質上為「沒貨可買」情形，如果有同樣品牌再推案，應價位仍持續上看。

至於嘉義市，吳宗翰指出，嘉義市因受惠於蛋黃區有都更案進行，加上北部建商進駐市中心推案，同時有嘉科議題帶動買氣，令嘉義市面臨近期房市大環境反轉之際，房價仍持續上揚情況。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，整體而言，截止今年上半年全國各縣市預售新案價格仍呈現上揚趨勢，惟當前房市時至市場翻轉之際，短期價格震盪實屬正常，需留意供給量大縣市後續新案供給、交屋量是否出現爆量引起的賣壓。

賴志昶強調，在房市已進入盤整階段，不僅高資產或投資族群面對市場前景不明朗，出手謹慎，自住客也需避免追高價位，而承擔過高風險。