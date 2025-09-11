台金聯董座：限貸致部分抽中平價宅民眾棄標 看好政策有助房市回溫

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金聯董事長宮文萍。林勁傑／攝影
台灣金聯董事長宮文萍。林勁傑／攝影

台灣金聯連續15年舉辦平價住宅活動深獲好評，董事長宮文萍11日表示，目前房市確實在低檔狀況，「量萎縮、價格仍持平」，平價宅是剛性需求影響不大，但也不可否認近期因銀行限貸，可能貸款不順利導致抽中民眾後來很多棄標。不過，她認為最近心放寬政策對房市應有回溫效果。

台灣金聯連續舉辦15年的平價住宅活動，評選榮獲亞太永續行動金獎及台灣永續行動銅獎兩項殊榮肯定，宮文萍今日代表受獎並做出重大政策宣布，將啟動「平價住宅 安心成家；公辦都更 安全居住；包租代管 安適生活」為未來業務推動的三大支柱，達到「居住正義 永續三安」目標。

對於目前房市，宮文萍受訪時表示，從去年9月第七波性信用管制後確實在低檔，「量萎縮、價格仍持平」，最近有《銀行法》72-2條等放寬措施，對房市有正面助益。至於台灣金聯平價宅是成家的是剛性需求，量仍存在，但也不可否認近期因限貸關係，銀行房貸緊縮，對有意願購買的青年等不到銀行撥貸，有延遲等狀況。

宮文萍提到，今年平價宅申購人數有下降，但申購房屋方面推出百戶中86件都有人申購，惟後來抽中民眾很多棄標，原因可能是貸款不順利，確實有所影響。

