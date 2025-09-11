快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

導入物流自動化！統一超「7-ELEVEN綠。能 運轉」展現永續產業鏈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃瞄商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞。統一超／提供
首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃瞄商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞。統一超／提供

統一超（2912）今年集結旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊共同策展，以「7-ELEVEN綠。能 運轉」為主軸結合米食未來市，展現由永續採購、智慧物流到低碳商品的永續產業鏈，首度公開超商領先業界導入的物流自動化設備及創新門市友善服務「收銀結帳友善椅」、「智能平板」皆搬到展區，帶給民眾身歷其境的體驗過程。

統一超商持續從超商本業推動綠色永續，自2021年起成立「減碳、減塑、惜食、永續採購」四大永續專案小組，藉由逾7,100家門市與消費者共同實踐綠色消費，並攜手關係企業建構永續生態圈。

智能物流方面，統一超商近年積極投入物流節能減碳行動，每日透過綿密的物流系統，將商品運送至全台超過7,100間7-ELEVEN門市，攜手旗下捷盟行銷、統昶行銷、大智通文化行銷、捷盛運輸等關係企業以完善的物流管理，運送讓全民安心的優質商品。

首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃瞄商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞，快速又省力。該設備現已於多個物流據點實際應用，相較傳統揀貨作業讓夥伴工作更輕鬆、提升工作效率。

此外，統一超商以核心本業為起點，運用企業資源推動永續共好社會，致力成為社區中最溫暖的好鄰居，門市端藉由「無紙化智能平板」、「自助結帳機台」、「收銀結帳友善椅」等多項AI智能及省力設備幫助夥伴分擔工作，並以智慧科技達到節能減碳效益。展場現場人人都可化身7-ELEVEN店員體驗坐著結帳，更開放目前已引進700間門市的「收銀結帳友善椅」讓民眾體驗「坐著結帳」，率零售通路之先逐步優化超商工作情境。

永續在地商品方面，統一超指出，御飯糰是7-ELEVEN推廣在地米食的重要載體，在米飯食用率逐年下降的外部環境下，7-ELEVEN持續創新開發貼近新世代飲食需求的多元商品。

呼應國際低碳飲食趨勢，統一超持續推動「生活減塑」，包括鮮食包裝減少塑料使用、採用替代材質，並展示多元低碳飲食品項，如減碳米御飯糰、Simple Fit健康餐、天素地蔬及高蛋白補給系列，展現在低碳飲食上的用心實踐。

減碳 商品 7-Eleven 統一超商

延伸閱讀

部署低碳永續醫療 「綠色醫療聯盟」串聯助台灣尋找減碳轉型路徑

物流業景氣 8月持續擴張

嘉里大榮法說會／加速電商與跨境業務布局 強化專業物流商機

詹文男 X 吳國禎 5G加持 無人機顛覆物流新格局

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

力推永續獲肯定 台灣中油獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」六項大獎

台灣中油公司推動地熱探勘與發電、海洋生態保育、人權、以及性別平等與托育服務，打造優質就業環境及提升經濟成長，並主動發布永...

導入物流自動化！統一超「7-ELEVEN綠。能 運轉」展現永續產業鏈

統一超（2912）今年集結旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊共同策展，以「7-ELE...

台金聯董座宣布進軍公辦都更及包租代管 建構「居住正義 永續三安」

台灣金聯資產管理公司連續舉辦15年的平價住宅活動，以實績實踐居住正義，深具永續核心理念，評選榮獲亞太永續行動金獎及台灣永...

被抓包！高雄不動產仲介公司灌水成交數 公平會未開罰原因曝光

不動產仲介公司「鴻麗大吉」在廣告中誇大成交件數，宣稱在高雄左營區「浪琴嶼」社區成交115戶、「悅誠」社區成交18戶，但實...

智財權成企業生存關鍵 專家示警：忽視將付高昂代價

在競爭激烈、創新驅動的市場環境中，智慧財產權已不只是法律議題，而是攸關企業營運與品牌價值的核心資產。專家提醒，若企業忽視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。