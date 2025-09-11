導入物流自動化！統一超「7-ELEVEN綠。能 運轉」展現永續產業鏈

統一超（2912）今年集結旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊共同策展，以「7-ELEVEN綠。能 運轉」為主軸結合米食未來市，展現由永續採購、智慧物流到低碳商品的永續產業鏈，首度公開超商領先業界導入的物流自動化設備及創新門市友善服務「收銀結帳友善椅」、「智能平板」皆搬到展區，帶給民眾身歷其境的體驗過程。

統一超商持續從超商本業推動綠色永續，自2021年起成立「減碳、減塑、惜食、永續採購」四大永續專案小組，藉由逾7,100家門市與消費者共同實踐綠色消費，並攜手關係企業建構永續生態圈。

智能物流方面，統一超商近年積極投入物流節能減碳行動，每日透過綿密的物流系統，將商品運送至全台超過7,100間7-ELEVEN門市，攜手旗下捷盟行銷、統昶行銷、大智通文化行銷、捷盛運輸等關係企業以完善的物流管理，運送讓全民安心的優質商品。

首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃瞄商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞，快速又省力。該設備現已於多個物流據點實際應用，相較傳統揀貨作業讓夥伴工作更輕鬆、提升工作效率。

此外，統一超商以核心本業為起點，運用企業資源推動永續共好社會，致力成為社區中最溫暖的好鄰居，門市端藉由「無紙化智能平板」、「自助結帳機台」、「收銀結帳友善椅」等多項AI智能及省力設備幫助夥伴分擔工作，並以智慧科技達到節能減碳效益。展場現場人人都可化身7-ELEVEN店員體驗坐著結帳，更開放目前已引進700間門市的「收銀結帳友善椅」讓民眾體驗「坐著結帳」，率零售通路之先逐步優化超商工作情境。

永續在地商品方面，統一超指出，御飯糰是7-ELEVEN推廣在地米食的重要載體，在米飯食用率逐年下降的外部環境下，7-ELEVEN持續創新開發貼近新世代飲食需求的多元商品。

呼應國際低碳飲食趨勢，統一超持續推動「生活減塑」，包括鮮食包裝減少塑料使用、採用替代材質，並展示多元低碳飲食品項，如減碳米御飯糰、Simple Fit健康餐、天素地蔬及高蛋白補給系列，展現在低碳飲食上的用心實踐。