台金聯董座宣布進軍公辦都更及包租代管 建構「居住正義 永續三安」

台灣金聯資產管理公司連續舉辦15年的平價住宅活動，以實績實踐居住正義，深具永續核心理念，評選榮獲亞太永續行動金獎及台灣永續行動銅獎兩項殊榮肯定，董事長宮文萍11日代表公司接受頒獎並做出重大政策宣布，將啟動「平價住宅 安心成家；公辦都更 安全居住；包租代管 安適生活」為未來業務推動的三大支柱，達到「居住正義 永續三安」目標。

台灣永續能源研究基金會11日在台北世貿一館，舉辦2025年第四屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮，宮文萍在博覽會永續建築展區，該公司參展攤位召開記者會，除了感謝評審團對台灣金聯公司平價住宅活動的肯定外，並表示未來會在平價住宅既有基礎之下，積極投入公辦都更及包租代管等業務，讓台灣金聯不只是資產管理者，更能成為居住正義實踐者與城市共融的推動者，讓台灣成為具韌性與包容力的國家。

宮文萍進一步詮釋「居住正義 永續三安」三大支柱的內容說，在「平價住宅 安心成家」方面，台灣金聯公司長期推動平價住宅，保證產權清楚，絕無海砂屋、輻射屋、事故屋，透過合宜裝修，以公平合理的條件，協助民眾安心成家；在「公辦都更 安全居住」方面，台灣金聯公司將積極投入公辦都更，促進城市再造，強化城市韌性，協助民眾安全居住；至於「包租代管 安適生活」方面，台灣金聯公司將透過包租代管，推動以人為本的租屋文化，協助房東安心收租，免除繁瑣管理責任，並提供老年、中年、青年住房支持，使人人擁有安適生活。

宮文萍強調，連續舉辦15年的平價住宅活動，共有26,469人登記申購，總計出售1,035戶平價住宅，讓民眾安心成家，避免不必要的人為炒作，對平抑房價有一定示範作用，在社會上已建立起品牌商譽，並受到民眾的肯定及信賴。獲獎是責任的開始，未來也將一本初衷，繼續提供優質的服務，希望能創造喜悅、散播幸福，使民眾一圓成家的夢想。本次台灣金聯榮獲亞太永續行動金獎、台灣永續行動銅獎，可謂實至名歸。

除了持續推動平價住宅活動外，為了落實「居住正義 永續三安」目標，宮文萍說，台灣金聯公司將積極投入公辦都更案件，藉由政府主導，快速改善危險建築與基礎建設，降低地震、火災等災害風險，提升整體都市安全，加速都市更新及市容美化，全面提升都市機能，改善生活環境，使民眾安全居住獲得更高的保障。近期台灣金聯公司也籌組備標團隊，積極參與台北市住都中心所推動的中山民安公辦都更招商案，預計於9月底前完成投標作業。

至於「包租代管業務」部分，宮文萍指出，為響應政府落實居住正義、健全住宅市場之政策，以及配合業務多元轉型發展需要，台灣金聯公司也將積極投入「包租代管業務」，擴大服務範圍與合作對象，媒合房東與房客，提供各年齡層民眾有安適生活的條件，並響應政府所提「婚育宅」政策，針對年輕婚育族群也將提供優先服務，展現社會責任和增強品牌價值，在累積相當實績後，將協同參與社會住宅包租代管推動事務。

宮文萍強調，台灣金聯公司未來業務推動核心價值，在於以平價住宅、公辦都更及包租代管等業務建構「居住正義」目標，讓民眾從安心成家到安全居住，最後能過安適生活，實現「永續三安」理想，以符合聯合國永續發展目標（SDGs）中有關「公平與正義」、「永續城市」要求，促進社會共融，實現企業永續的社會責任。