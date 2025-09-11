被抓包！高雄不動產仲介公司灌水成交數 公平會未開罰原因曝光

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
不動產仲介公司在廣告中誇大成交件數，但實際查無佐證資料，甚至手寫銷售數量僅為廣告所載的一半不到。示意圖／AI生成
不動產仲介公司在廣告中誇大成交件數，但實際查無佐證資料，甚至手寫銷售數量僅為廣告所載的一半不到。示意圖／AI生成

不動產仲介公司「鴻麗大吉」在廣告中誇大成交件數，宣稱在高雄左營區「浪琴嶼」社區成交115戶、「悅誠」社區成交18戶，但實際查無佐證資料，甚至手寫銷售數量僅為廣告所載的一半不到。公平會認定其構成虛偽不實、足以誤導消費者的廣告行為，雖違反《公平交易法》，但考量張貼期間短暫且未藉此出現成交紀錄，因此予以警示處分。

公平會補充，該案是民眾檢舉，仲介公司在廣告傳單中誇大成交數字，實際成交量僅約30戶，與廣告宣稱的上百戶差距甚大。公平會介入調查後發現，廣告張貼時間不到兩個月，且期間並無新增成交紀錄，該公司也已將廣告修改，因此考量情節輕微，最終以警示處分收場。

公平會強調，房仲業者在廣告中若要刊載成交紀錄，必須提供可靠的佐證資料，否則不僅容易誤導消費者，更可能涉及違法。公平會提醒業者，只有「有憑有據」的廣告，才能真正取得買賣雙方的信任，避免觸法受罰。

廣告 消費 房仲 房市 公平會

