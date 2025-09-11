落實 ESG 中華郵政獲頒2025台灣永續行動獎三項殊榮肯定

中華郵政公司長期深耕ESG，落實企業永續經營，分別以主題「SDG13落實碳管理」、「SDG04攜手員工共創智慧郵政」及「SDG08擘劃智慧郵務新藍圖」，參加財團法人台灣永續能源研究基金會「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」評選，獲頒「環境永續類–金級」、「社會共融類–金級」及「經濟發展類–銅級」三項殊榮肯定。頒獎典禮於114年9月11日假台北世貿一館舉行，由永續長王婉如代表出席領獎。

中華郵政公司積極響應政府2050淨零排放政策，113年完成全臺所有營運據點溫室氣體盤查且通過第三方查證，持續推動TCFD專案，將氣候風險治理從儲匯、壽險業務擴展至郵務業務，亦推動數位轉型，積極導入RPA及AI技術，優化內部流程，大幅降低重複性作業，釋放人力資源，提升營運彈性與服務穩定性，並於無紙化及能源管理展現具體減碳成效。

為協同電子商務與物流產業發展，中華郵政公司將永續理念與企業核心營運緊密結合，以智慧郵務為核心，致力發展綠色物流，預計114年底達成50％運具電動化及無碳化目標；另於機場捷運A7站建置17.14公頃郵政物流園區，打造自動化、數位化與平台化的智慧物流生態系統，具備郵件集貨、分揀、配送及資訊整合功能，透過智慧運輸網絡規劃最適配送路徑，降低運郵貨車進入人口稠密區對交通與環境的衝擊，助力物流聚落發展與城市共榮。

中華郵政公司將秉持「榮譽、責任、承諾」的信念，持續深化低碳轉型，透過科技創新與環保政策，打造更永續、貼心與便利安全的多元服務，滿足顧客需求，並發揮郵政影響力，攜手社會各界共創美好永續的未來。