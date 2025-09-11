智財權成企業生存關鍵 專家示警：忽視將付高昂代價

在競爭激烈、創新驅動的市場環境中，智慧財產權已不只是法律議題，而是攸關企業營運與品牌價值的核心資產。專家提醒，若企業忽視智財權的保護與治理，可能面臨法律糾紛、商譽受損，甚至喪失市場優勢。

德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏指出，創意與品牌的保護並非事後補救，而是必須納入前瞻性的經營策略，企業若能善用法律工具，建立清楚的權利架構與糾紛處理機制，不僅能穩健因應激烈競爭，更能鞏固市場信任、創造營收。

蔡志宏提醒，企業在進行授權談判時，應仔細確認權利人身份、授權範圍與契約條款，避免誤信非真正權利人而衍生法律風險，同時，在商業活動展開前，應做好盡職調查，確認無侵權疑慮，並依照同業合理標準謹慎行事，以符合善良管理人注意義務，降低因侵權導致賠償的風險。

此外，蔡志宏說，除了依循傳統的智財法規外，公平交易法也能成為補充工具，協助防範不正競爭行為，維護市場秩序與創新價值。

德勤商務法律事務所資深經理兼專利師李家賢則強調，智財治理不僅是合規要求，更是企業永續經營與創新的基礎，在專利、商標、著作權及營業秘密侵權案件日益頻繁的情況下，企業必須建立制度化的智財管理機制，以降低風險並提升應變能力。

李家賢提醒，健全的智財管理制度不只是防禦，更能轉化為營收動能，企業可透過系統性的智財策略，在產品設計、技術研發、品牌經營等過程中，主動識別可保護的標的，並選擇合適的保護方式，同步建立機敏資訊控管與合約審查機制，確保智財安全與有效利用。

李家賢建議，企業定期檢視智財風險，必要時即時尋求法律支援，並透過持續教育訓練提升員工智財意識，從源頭養成「保護智財、避免侵權」的思維，全面提升智財治理能力。