快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

智財權成企業生存關鍵 專家示警：忽視將付高昂代價

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏、德勤商務法律事務所資深經理專利師李家賢。業者提供
左起依序為德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏、德勤商務法律事務所資深經理專利師李家賢。業者提供

在競爭激烈、創新驅動的市場環境中，智慧財產權已不只是法律議題，而是攸關企業營運與品牌價值的核心資產。專家提醒，若企業忽視智財權的保護與治理，可能面臨法律糾紛、商譽受損，甚至喪失市場優勢。

德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏指出，創意與品牌的保護並非事後補救，而是必須納入前瞻性的經營策略，企業若能善用法律工具，建立清楚的權利架構與糾紛處理機制，不僅能穩健因應激烈競爭，更能鞏固市場信任、創造營收

蔡志宏提醒，企業在進行授權談判時，應仔細確認權利人身份、授權範圍與契約條款，避免誤信非真正權利人而衍生法律風險，同時，在商業活動展開前，應做好盡職調查，確認無侵權疑慮，並依照同業合理標準謹慎行事，以符合善良管理人注意義務，降低因侵權導致賠償的風險。

此外，蔡志宏說，除了依循傳統的智財法規外，公平交易法也能成為補充工具，協助防範不正競爭行為，維護市場秩序與創新價值。

德勤商務法律事務所資深經理兼專利師李家賢則強調，智財治理不僅是合規要求，更是企業永續經營與創新的基礎，在專利、商標、著作權及營業秘密侵權案件日益頻繁的情況下，企業必須建立制度化的智財管理機制，以降低風險並提升應變能力。

李家賢提醒，健全的智財管理制度不只是防禦，更能轉化為營收動能，企業可透過系統性的智財策略，在產品設計、技術研發、品牌經營等過程中，主動識別可保護的標的，並選擇合適的保護方式，同步建立機敏資訊控管與合約審查機制，確保智財安全與有效利用。

李家賢建議，企業定期檢視智財風險，必要時即時尋求法律支援，並透過持續教育訓練提升員工智財意識，從源頭養成「保護智財、避免侵權」的思維，全面提升智財治理能力。

營收

延伸閱讀

日女電梯遇害引恐慌！防身用品熱賣 專家警告「灰色地帶小心觸法」

倒查9年！中共火箭軍揪掮客、圍標央企 74名專家、116家供應商禁投標

中秋吃文旦今年風災品質不一農改場專家提供挑選三要訣

專家證實睡前性愛顯著提升睡眠品質「達到高潮」效果最佳

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

力推永續獲肯定 台灣中油獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」六項大獎

台灣中油公司推動地熱探勘與發電、海洋生態保育、人權、以及性別平等與托育服務，打造優質就業環境及提升經濟成長，並主動發布永...

導入物流自動化！統一超「7-ELEVEN綠。能 運轉」展現永續產業鏈

統一超（2912）今年集結旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊共同策展，以「7-ELE...

台金聯董座宣布進軍公辦都更及包租代管 建構「居住正義 永續三安」

台灣金聯資產管理公司連續舉辦15年的平價住宅活動，以實績實踐居住正義，深具永續核心理念，評選榮獲亞太永續行動金獎及台灣永...

被抓包！高雄不動產仲介公司灌水成交數 公平會未開罰原因曝光

不動產仲介公司「鴻麗大吉」在廣告中誇大成交件數，宣稱在高雄左營區「浪琴嶼」社區成交115戶、「悅誠」社區成交18戶，但實...

智財權成企業生存關鍵 專家示警：忽視將付高昂代價

在競爭激烈、創新驅動的市場環境中，智慧財產權已不只是法律議題，而是攸關企業營運與品牌價值的核心資產。專家提醒，若企業忽視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。