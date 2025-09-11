不只學專業！PwC 人才培訓用 AI 打造溝通力與軟實力

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
現代企業越來越重視人才培育，不再只強調專業技能，更願意投入資源發展員工的軟實力與領導力。PwC Taiwan近期舉辦新任領組與資深專員培訓（New Senior Orientation），共有437位同仁參加，課程除了涵蓋跨世代領導、情緒覺察與時間管理等主題，更首度導入AI工具，協助學員在角色轉換的關鍵時刻強化表達力與溝通效能。

PwC指出，此次培訓設計採多元化方式，從教練回饋、客戶夥伴關係建立，到自我關照與紓壓，內容全面涵蓋核心能力，課程中特別的亮點是透過情境演練與個案模擬，加上AI應用輔助，讓參與者更貼近實際工作情境，進一步培養解決問題與領導團隊的能力。

活動也安排實境解謎體驗，讓學員在沉浸式過程中感受PwC文化與價值觀，同時促進跨部門協作與同儕交流。PwC表示，期望新任領組與資深專員能透過這樣的訓練，更快適應角色轉換，並自信迎接挑戰。

PwC Taiwan人資長曾博昇指出，每位同仁的成長都能帶動公司成長，進而為客戶創造更多價值，他也勉勵學員「不僅要因應變化，更要引領變化」。

PwC強調，這場培訓呼應其人才價值主張「Grow here. Go further（在此成長，走得更遠）」，將持續投入人才培育，並透過全方位支持，與客戶及社會共創價值。

