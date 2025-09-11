三井不動產集團宣布台南投資開發OUTLET二期新增3千坪

三井不動產集團今天宣布，在台南歸仁高鐵站旁投資開發的MITSUI OUTLET PARK二期擴建歷時2年工程已取得使用執照，預定明年年春天竣工、擴大營運。二期新增面積約3千坪、50家店舖全館規模將有近240店。

MITSUI OUTLET PARK台南據點緊臨高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站交通便捷，一旁有「沙崙智慧綠能科學城」、大台南會展中心、大型科技業，開幕至今三年半超過2千萬人次到訪。

三井表示，為因應周邊環境變化與市場需求增加，台南啟動二期擴建，引進更多OUTLET品牌，為支援日漸成長周邊居住人口，二期加入居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電及餐飲品牌，要成為在地居民日常生活最強的支援者。

二期店舖面積約3千坪分布三個樓層。擴建開發更強化思考滿足近年設施周邊居住人口持續成長帶來生活面的需求。引進包含首次來台展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」，日系韓國料理「美菜莉」，大型超市LOPIA、居家生活品牌MUJI、生活家電集雅社、Panasonic、POYA寶雅等。

餐飲業者有台南獨家日系餐飲pommesポムの樹、天吉屋、連鎖餐飲「及水火鍋」、義式料理美式風味的MORE FUN等約10個餐飲品牌。另有文創品牌「翡冷翠文創」親子最愛「Toys"R"Us 玩具”反”斗城」等，更加強化家庭聚會、享受親子互動時光等多元化品牌進駐。

二期設計以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沈穩綠意等，創造充滿活力與魅力兼具商業設施。二期各樓層與原一期各樓層間各有兩處銜接連通道，將有更寬廣、更順暢購物空間。