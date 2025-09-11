快訊

三井不動產集團宣布台南投資開發OUTLET二期新增3千坪

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
三井不動產集團宣布台南投資開發OUTLET二期新增3千坪。圖／三井提供
三井不動產集團今天宣布，在台南歸仁高鐵站旁投資開發的MITSUI OUTLET PARK二期擴建歷時2年工程已取得使用執照，預定明年年春天竣工、擴大營運。二期新增面積約3千坪、50家店舖全館規模將有近240店。

MITSUI OUTLET PARK台南據點緊臨高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站交通便捷，一旁有「沙崙智慧綠能科學城」、大台南會展中心、大型科技業，開幕至今三年半超過2千萬人次到訪。

三井表示，為因應周邊環境變化與市場需求增加，台南啟動二期擴建，引進更多OUTLET品牌，為支援日漸成長周邊居住人口，二期加入居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電及餐飲品牌，要成為在地居民日常生活最強的支援者。

二期店舖面積約3千坪分布三個樓層。擴建開發更強化思考滿足近年設施周邊居住人口持續成長帶來生活面的需求。引進包含首次來台展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」，日系韓國料理「美菜莉」，大型超市LOPIA、居家生活品牌MUJI、生活家電集雅社、Panasonic、POYA寶雅等。

餐飲業者有台南獨家日系餐飲pommesポムの樹、天吉屋、連鎖餐飲「及水火鍋」、義式料理美式風味的MORE FUN等約10個餐飲品牌。另有文創品牌「翡冷翠文創」親子最愛「Toys"R"Us 玩具”反”斗城」等，更加強化家庭聚會、享受親子互動時光等多元化品牌進駐。

二期設計以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沈穩綠意等，創造充滿活力與魅力兼具商業設施。二期各樓層與原一期各樓層間各有兩處銜接連通道，將有更寬廣、更順暢購物空間。

台南 品牌 親子

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

阻止惡臭污染環境 檢警環聯手查獲非法處理廚餘殘渣

台中地檢署指揮保七總隊與環境部、台中市環保局，查獲大甲區農地非法堆置未發酵廚餘殘渣、廢蛋殼及蛋液，散發惡臭並污染環境。調...

三井不動產集團宣布台南投資開發OUTLET二期新增3千坪

三井不動產集團今天宣布，在台南歸仁高鐵站旁投資開發的MITSUI OUTLET PARK二期擴建歷時2年工程已取得使用執...

三井 OUTLET 台南二期新增約50店 全館240店2026年開幕

三井OUTLET台南為三井不動產集團在台所投資開發的第三座OUTLET商業設施，自2022年2月25日一期盛大開幕至今約...

房市慘到跑單放無薪假！北台灣一半建案0來客 新青安恐讓房價修正落空

住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，分數下滑至35.4分，為今年的第6顆黃藍燈，分數是20...

特力屋推會員好康四重送 居家裝修中心加碼滿3,000現折300

2025年準備邁入第四季及居家換季的前夕，特力屋觀察近期消費者回饋發現，因台灣缺工現象，不少人提早布局規劃家中「系統家具...

