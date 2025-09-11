台南三井 OUTLET 二期明年春天完工 新增約50店舖

台南三井OUTLET自2022年2月25日一期開幕至今約三年半即已吸引超過2,000萬人次到訪，並在2024年2月啟動二期擴建工程。在歷時約二年的工程期後，日前已順利取得使用執照，預定將於2026年春天竣工，正式開啟一期+二期的擴大營運。未來二期新增約50家店舖後，全館規模將可達到約240店舖。

MITSUI OUTLET PARK台南緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」擁有交通便捷的優勢，鄰近更有「沙崙智慧綠能科學城」、以及「大台南會展中心」、大型科技產業等進駐。設施的鄰近周邊更是集結「產、官、學」資源於一處的重要發展區域。

開幕之後除了帶進大量的觀光及商務人口，同時也帶動在地就業率的提升。具備交通便利與周邊產業快速發展等優勢，近年逐漸吸引許多人口開始移居此地，設施周邊約一公里內住宅建案更持續擴大開發中。

為了因應周邊環境變化與市場需求增加，MITSUI OUTLET PARK台南決定啟動二期擴建工程，除了引進更多具有魅力的OUTLET品牌之外，更為了支援日漸成長的周邊居住人口，二期將更加入居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電，以及餐飲品牌等，成為在地居民日常生活最強的支援者。

二期的設計規劃以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，創造一個充滿活力與魅力兼具的商業設施。

二期的各個樓層與原一期各樓層間皆有兩處銜接的連通道，未來顧客來館將有更加寬廣、更順暢的購物空間，盡情享受輕鬆悠閒的購物時光。