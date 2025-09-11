三井 OUTLET 台南二期新增約50店 全館240店2026年開幕

三井OUTLET台南為三井不動產集團在台所投資開發的第三座OUTLET商業設施，自2022年2月25日一期盛大開幕至今約三年半即已吸引超過2,000萬人次到訪，並在2024年2月啟動二期擴建工程。在歷時約二年的工程期後，日前已順利取得使用執照，預定將於2026年春天竣工，正式開啟一期+二期的擴大營運。未來二期新增約50家店舖後，全館規模將可達到約240店舖。

三井OUTLET台南緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」擁有交通便捷的優勢，鄰近更有「沙崙智慧綠能科學城」、以及「大台南會展中心」、大型科技產業等進駐。設施的鄰近周邊更是集結「產、官、學」資源於一處的重要發展區域。開幕之後除了帶進大量的觀光及商務人口，同時也帶動在地就業率的提升。具備交通便利與周邊產業快速發展等優勢，近年逐漸吸引許多人口開始移居此地，設施周邊約一公里內住宅建案更持續擴大開發中。

三井指出，為了因應周邊環境變化與市場需求增加，MITSUI OUTLET PARK台南決定啟動二期擴建工程，除了引進更多具有魅力的OUTLET品牌之外，更為了支援日漸成長的周邊居住人口，二期將更加入居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電，以及餐飲品牌等。

二期店舖面積約3千坪，分布於三個樓層。自一期開幕以來，設施每年皆會維持一定規模的新舊品牌更替，讓每一次來到設施的顧客都有不一樣的感受與購物體驗。而這次二期擴建開發更強化思考如何滿足近年設施周邊居住人口持續的成長所帶來生活面的需求。

三井表示，此次二期引進了包含首次來台展店的日本知名母嬰品牌『西松屋』，日系精緻韓國料理『美菜莉』;支援在地生活所需之大型超市『LOPIA』，居家生活品牌大店『MUJI』;生活家電『集雅社』、『Panasonic』，生活型態大店『POYA寶雅』等。

而隨著每年造訪台南的觀光客、商務人士，以及周邊居住人口的激增，滿足大量的餐飲需求也是這次二期的招商重點。此次二期擴增了包含台南獨家的日系餐飲『pommesポムの樹』、『天吉屋』;知名連鎖餐飲旗下的『及水火鍋』，義式料理x美式風味的『MORE FUN』等約10個餐飲品牌。

其他尚有文創品牌『翡冷翠文創』，親子最愛『Toys"R"Us 玩具"反"斗城』等，更加強化家庭聚會、享受親子互動時光等多元化品牌進駐。