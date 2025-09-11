調整社宅租金遭指倉促 北市住都中心：後續調整

快訊

中央社／ 台北11日電

北市廣慈社宅住戶向議員陳情指租約到期前才被通知新租金調整，時間倉促、過程不嚴謹。北市住都中心今天表示，續約前都有說明調整租金資訊，針對部分民眾反映將納入後續調整。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩透過書面質詢表示，依台北市社會住宅出租辦法，廣慈及斯文社宅租金單價，經都市發展局檢討後，每坪租金從新台幣754元調整為786元，以廣慈社宅第1區18坪1房型為例，租金每月增加600元。

黃瀞瑩說，廣慈社宅住戶陳情認為市府調整租金過程不嚴謹，公告時程倉促，北市住宅及都市更新中心7月15日才公告要調整租金，但許多住戶租約分別在7月31日及8月31日就到期。

黃瀞瑩表示，依北市社宅續約程序，承租戶須於租期屆滿前3個月提出續約申請書，如租金將調整，應在承租戶申請時就告知，除可確保續約程序，還能維護承租戶權益，都發局應檢討此次租金調整公告時程，強化事前聯繫與協調機制。

台北市住都中心回應，續約前皆有審核承租人資格條件，並函知承租人簽約租金與租期，並一併說明租金調整。

住都中心表示，廣慈社宅1、2區今年辦理大批續租，7月中旬已在社宅內公告今年分級租金補貼表。有收到部分民眾反映公告時程略晚，已納入之後社宅續約調整作業時程。

此外，社宅租金是依台北市社會住宅出租辦法規定，租金及管理維護費得採分級收費方式，每3年參照北市消費者物價指數調整，社宅啟用3年後可依規定檢討租金並研議調整。

都發局表示，今年依消費者物價調整指數調整租金社宅共3處，包含斯文、洲美、廣慈，變動金額是依各社宅坐落區位、房型及面積略有不同，最低為1房型每坪140元，最高為3房型每坪1200元。

都發局指出，考量社宅存量逐步提升，為讓規範更嚴謹，將整體檢視北市社宅出租辦法，針對租金檢討制度、租期保障等研議修法草案，預計年底前邀專家學者及相關團體研商。

社宅 北市 住戶

