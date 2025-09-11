房市慘到跑單放無薪假！北台灣一半建案0來客 新青安恐讓房價修正落空
住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，分數下滑至35.4分，為今年的第6顆黃藍燈，分數是2021年8月以來新低，為新冠疫情時期後的至差表現，另，新案來客量仍有一半以上單周掛蛋。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，8月底進入民俗月，近期的新青安、換屋切結期延長等利多，或是央行有無新的房市決策都落在9月，整體8月顯青黃不接，利空氛圍揮之不去，美國關稅政策亦正式上路，資金沒有前進房地產條件。
追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數降至10.5組與0.6組，其中成交組數的分數已為最低區間，低無可低，都可比擬疫情階段窘境。
陳炳辰表示，僅零星指標案單周有逾20組的賞屋量，否則10多組已為佳績，個位數更不意外，出現單周掛蛋的紀錄仍過半，買盤明顯打消進場念頭，不乏跑單人員放無薪假，收入相比過去大幅縮水。
供給面亦相當難看，8月的預售物件推案量僅300多億元，較前月砍半，同樣是只有疫情那些年才見慘況，40億元推案量已稱指標，為遠雄建設在台北市北士科新案，其餘只有台北市中山區，與新北市新莊區、淡水區，和桃園市平鎮區共4案各有20多億元的量體，餘皆未及。
新成屋戶數僅100戶，亦較前月腰斬，個案至多只推20多戶，大部分均是不到10戶的小案，如今成屋貸款不易的硬傷，建商自然不願觸碰，能避就避。
待售建案數量逼近1400案，比前月增20多案，銷況不佳去化困難，除了本為推案重鎮新北市、桃園市待售量最多外，新竹、宜蘭地區待售案亦走增，與台北市旗鼓相當，雖然不乏小案，但二線地帶的來客、成交組數少，如今又沒有外地投資客身影，成績自不理想，新舊案累積出待售壓力實不容小覷。
市場上已關注一整年的房價，依舊穩穩地維持開價與成交價一成以內的空間，如今新青安的舒緩策略將再強化價格堅守的條件，房價修正希望勢必落空，特別是符合首購概念的小宅案，單價漲勢蠢蠢欲動，尤其雙北市是否更多的單坪一兩百萬小宅，值得密切關注。
陳炳辰指出，預期928檔期狀況黯淡，新青安、換屋切結期延長的激勵措施對於預售案效益不大，台北市松山區、新北市林口區、桃園市龜山區的百億大案恐仍找不到黃道吉日登場。
因此央行最新理監事會議的結果至為關鍵，若未鬆綁對於銀行房貸業務過度集中的觀察，還持續房市管控政策，想當然不會有回溫的可能性，要見明朗則得觀察明年選舉情勢帶來其他利多的可能性。
