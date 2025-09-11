小宅、老屋翻新潮起 特力屋系統家具、廚衛訂單雙位數成長

邁入第4季及居家換季的前夕，特力（2908）旗下特力屋觀察，因台灣缺工現象，不少人提早布局規劃家中「系統家具、系統廚房、衛浴等」裝修事宜，因此自6月起至今，無論是居家裝修中心系統家具廚衛的訂單量，或社區管家到府評估的預約及成交量，較去年同期相比皆有雙位數穩定成長。

近年台灣的高房價及少子化現象，讓年輕族群購屋趨勢轉變為小宅或老屋繼承，而此趨勢促使大家對於家的需求和想像，都更重視「內裝品質」，除了生活機能與設計風格的滿足以外，裝修用料的安全與健康及居家氣氛的自在安心都是重要的條件，而顧客的預算及需求不同，都帶動特力屋在系統家具、廚衛預約量達雙位數成長。

特力屋在業界已是服務品質安心的保證，系統家具及廚具衛浴的前期溝通服務中，都會安排專業管理師單一窗口一條龍服務，在初期會依顧客需求及喜好以3D模擬圖示意，以具體的圖面來溝通，也能更有效率的達成共識，並提供透明的報價。

現代人重視時間成本及效率，造就懶人商機夯，加上台灣自今年起正式邁入超高齡社會，到府服務漸受民眾青睞，特力屋及早觀察到這個趨勢，以自身空間換新裝修的專業，領先同業成立「社區管家」服務，深入在地為鄰居們提供專業諮詢、免費到府丈量評估，大至塗刷牆面油漆、窗簾、地板安裝，小至更換燈具、水龍頭等，社區管家都能免費提供專業建議，並協助安排施工、裝修服務。

特力屋社區管家洪誌祺分享，今年顧客的預約量較去年相比明顯成長，而顧客的需求除了常見的油漆塗刷、窗簾訂製、地板安裝及空調換新外，近期在「淨水設備及智慧電子門鎖安裝」的需求明顯增加，且都是希望能為居家生活的健康及安全升級換新，可見其重視程度

此外，特力屋也從內部數據資料發現，社區管家的預約高峰除了在過年前2個月外，其次就是換季時節，推測對於大家來說，居家換季可說是一波小規模的除舊布新，而對於預算及需求不同的民眾而言，社區管家到府評估丈量服務，既能有效地提供專業建議，又能有感的為家換新升級。

為滿足家中有裝修規劃的消費者，特力屋特別推出9月19日至9月30日居家裝修中心滿3,000元現折300元；即日起至10月28日，訂製系統家具100,000元以下享9折、100,000元以上享85折、200,000元以上享8折的優惠方案，讓家換新升級也精省荷包。