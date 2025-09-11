快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

特力屋推會員好康四重送 居家裝修中心加碼滿3,000現折300

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
居家換季裝修同步開跑，特力屋推會員好康四重送，居家裝修中心加碼滿3000現折300元。特力屋/提供
居家換季裝修同步開跑，特力屋推會員好康四重送，居家裝修中心加碼滿3000現折300元。特力屋/提供

2025年準備邁入第四季及居家換季的前夕，特力屋觀察近期消費者回饋發現，因台灣缺工現象，不少人提早布局規劃家中「系統家具、系統廚房、衛浴等」裝修事宜，並希望能在年底完工，而有不同預算及需求的民眾，則是希望家中的局部設備換新或升級，因此自6月起至今，無論是居家裝修中心系統家具廚衛的訂單量，或社區管家到府評估的預約及成交量，較去年同期相比皆有雙位數穩定成長。

為滿足家中有裝修規劃的消費者，特力屋特別推出「9月19日至9月30日居家裝修中心滿3,000元現折300元；即日起至10月28日，訂製系統家具100,000元以下享9折、100,000元以上享85折、200,000元以上享8折。」超值優惠方案，讓家換新升級也精省荷包。

針對家中有局部設備換新升級需求的消費者，特力屋則有「智能電子鎖、露營桌椅、烤肉爐具及配件、指定品牌淨水系列商品、地板安裝、機能窗簾、家電、油漆及燈具照明系列等」各別享有滿額現折；人氣商品「14吋DC風扇、恆溫沐浴龍頭、循環扇吸頂燈及惡魔機電動工具套裝組等」最高享65折起優惠。

此外，特力屋官網線上獨賣更有「和成HCG三件式組合超值價只要11,111元，MITSUBISHI浴室涼暖風換氣乾燥機享75折起，石頭科技全能掃拖機器人更下殺至萬元有找」等多款優質商品超低優惠價。再搭配特力屋會員限時加碼優惠促銷方案，包含「即日起至9月29日，APP新舊會員同享免費領實體店專用100元、300元折價券，免費領網路店專用300元折價券；即日起至9月21日會員消費滿99元即享100點特力屋點數；即日起至10月28日指定消費刷聯邦／中國信託／玉山／永豐／星展共５家銀行信用卡，享不同內容之滿額禮及分期禮。」等多元超值好康，享優質商品折上再折，讓民眾輕鬆為家換新升級，打造健康幸福好宅。

近年台灣的高房價及少子化現象，讓年輕族群購屋趨勢轉變為小宅或老屋繼承，而此趨勢促使大家對於家的需求和想像，都更重視「內裝品質」，除了生活機能與設計風格的滿足以外，裝修用料的安全與健康及居家氣氛的自在安心都是重要的條件，而顧客的預算及需求不同，都帶動特力屋在系統家具、廚衛預約量達雙位數成長。

特力屋在業界已是服務品質安心的保證，系統家具及廚具衛浴的前期溝通服務中，都會安排專業管理師單一窗口一條龍服務，在初期會依顧客需求及喜好以3D模擬圖示意，以具體的圖面來溝通，也能更有效率的達成共識，並提供透明的報價。而在數位網路發達的時代，可在特力屋官網預約諮詢，有效安排時間與專人服務，再到特力屋門市現場展示空間看到、觸碰實際商品，享有線上、線下整合優勢，訂製後享櫃體最長10年保固，五金5年保固，也提供換新、修繕裝修等維修處理等安心售後服務。

特力 商品 消費

延伸閱讀

歐陽靖拿iPhone 16 Pro「要換17 Pro嗎」 網友一面倒給答案

台北水舞嘉年華周末登場連演37天...還有「水火共舞」限定場

iPhone輸了！Joeman自我狂升級　網敲碗：下次看他被開箱

Apple Watch全系列 3新機健康追蹤再升級 「睡眠分數」功能助你好眠

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

房市慘到跑單放無薪假！北台灣一半建案0來客 新青安恐讓房價修正落空

住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，分數下滑至35.4分，為今年的第6顆黃藍燈，分數是20...

特力屋推會員好康四重送 居家裝修中心加碼滿3,000現折300

2025年準備邁入第四季及居家換季的前夕，特力屋觀察近期消費者回饋發現，因台灣缺工現象，不少人提早布局規劃家中「系統家具...

低於行情「可負擔住宅」要來了 桃市府今推整開案做範例

桃園捷運綠線目標2026年北段7站通車，桃園市都發局配合進行G12、G13和G14站周邊土地開發，初步畫定347公頃開發...

立盈營收／8月2,742萬元 月減1.26%、年增23.83%

環保科技公司立盈（7820）10日公告8月營收2,742萬元，月減1.26%，年增23.83%。受惠於半導體產業旺季需求...

還有這好康！住宅補貼開辦、利率比新青安低 房仲教搭配使用

首購族買房，除了新青安，很多人不知道還有內政部「自購住宅貸款利息補貼」方案，永慶房屋表示，該方案今年自9月1日至30日受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。