特力屋推會員好康四重送 居家裝修中心加碼滿3,000現折300

2025年準備邁入第四季及居家換季的前夕，特力屋觀察近期消費者回饋發現，因台灣缺工現象，不少人提早布局規劃家中「系統家具、系統廚房、衛浴等」裝修事宜，並希望能在年底完工，而有不同預算及需求的民眾，則是希望家中的局部設備換新或升級，因此自6月起至今，無論是居家裝修中心系統家具廚衛的訂單量，或社區管家到府評估的預約及成交量，較去年同期相比皆有雙位數穩定成長。

為滿足家中有裝修規劃的消費者，特力屋特別推出「9月19日至9月30日居家裝修中心滿3,000元現折300元；即日起至10月28日，訂製系統家具100,000元以下享9折、100,000元以上享85折、200,000元以上享8折。」超值優惠方案，讓家換新升級也精省荷包。

針對家中有局部設備換新升級需求的消費者，特力屋則有「智能電子鎖、露營桌椅、烤肉爐具及配件、指定品牌淨水系列商品、地板安裝、機能窗簾、家電、油漆及燈具照明系列等」各別享有滿額現折；人氣商品「14吋DC風扇、恆溫沐浴龍頭、循環扇吸頂燈及惡魔機電動工具套裝組等」最高享65折起優惠。

此外，特力屋官網線上獨賣更有「和成HCG三件式組合超值價只要11,111元，MITSUBISHI浴室涼暖風換氣乾燥機享75折起，石頭科技全能掃拖機器人更下殺至萬元有找」等多款優質商品超低優惠價。再搭配特力屋會員限時加碼優惠促銷方案，包含「即日起至9月29日，APP新舊會員同享免費領實體店專用100元、300元折價券，免費領網路店專用300元折價券；即日起至9月21日會員消費滿99元即享100點特力屋點數；即日起至10月28日指定消費刷聯邦／中國信託／玉山／永豐／星展共５家銀行信用卡，享不同內容之滿額禮及分期禮。」等多元超值好康，享優質商品折上再折，讓民眾輕鬆為家換新升級，打造健康幸福好宅。

近年台灣的高房價及少子化現象，讓年輕族群購屋趨勢轉變為小宅或老屋繼承，而此趨勢促使大家對於家的需求和想像，都更重視「內裝品質」，除了生活機能與設計風格的滿足以外，裝修用料的安全與健康及居家氣氛的自在安心都是重要的條件，而顧客的預算及需求不同，都帶動特力屋在系統家具、廚衛預約量達雙位數成長。

特力屋在業界已是服務品質安心的保證，系統家具及廚具衛浴的前期溝通服務中，都會安排專業管理師單一窗口一條龍服務，在初期會依顧客需求及喜好以3D模擬圖示意，以具體的圖面來溝通，也能更有效率的達成共識，並提供透明的報價。而在數位網路發達的時代，可在特力屋官網預約諮詢，有效安排時間與專人服務，再到特力屋門市現場展示空間看到、觸碰實際商品，享有線上、線下整合優勢，訂製後享櫃體最長10年保固，五金5年保固，也提供換新、修繕裝修等維修處理等安心售後服務。