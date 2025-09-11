快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

低於行情「可負擔住宅」要來了 桃市府今推整開案做範例

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市都發局配合捷運綠線進行G12到G14站周邊土地整體開發計畫，內容包括價格低於市場行情的「可負擔住宅」，民眾擁有自己的房子可望更輕鬆。圖／桃園市都發局提供
桃園市都發局配合捷運綠線進行G12到G14站周邊土地整體開發計畫，內容包括價格低於市場行情的「可負擔住宅」，民眾擁有自己的房子可望更輕鬆。圖／桃園市都發局提供

桃園捷運綠線目標2026年北段7站通車，桃園市都發局配合進行G12、G13和G14站周邊土地開發，初步畫定347公頃開發面積，範圍橫跨桃園藝文特區、蘆竹南崁與航空城生活圈，預計2周後辦說明會，廣納民眾意見。

都發局長江南志表示，G12、G13及G14辦理過多次整體開發計畫，因各方關注，內容不斷廣納民眾意見重新調整，目前以打造全桃園第一處以水岸環境而生的都會生活圈為目標，未來G13、G14之間的南崁溪、茄苳溪交會處將有41.5公頃的河濱公園，而公園周邊為產業專用區，供休閒遊憩產業進駐。

另外，因應桃園人口持續成長與產業發展，除了捷運服務，道路交通便捷也很重要，所以計畫也包括一條從桃園藝文園區直達航空城的30米道路； G12站周邊土地則畫有5公頃農創市集用地，市府也在思考如何保留當地埤塘景觀，讓農業服務結合休閒發展。

江南志也說，此次整開計畫有別以往，內容首度納入完整永續住宅政策案，「社會住宅」與「可負擔住宅」都含括在細部計畫內，除了3個捷運場站周邊也同時保留社會住宅基地約17公頃，未來開發商須提撥一定比例的可負擔住宅，提供青年更多居住的選擇。公展將於29日蘆竹區公所、10月2日桃園區公所辦說明會，歡迎民眾提供意見，公展資訊網址https://reurl.cc/89L8QM。

桃園市都發局配合捷運綠線進行G12到G14站周邊土地整體開發計畫，內容包括價格低於市場行情的「可負擔住宅」，民眾擁有自己的房子可望更輕鬆。圖／桃園市都發局提供
桃園市都發局配合捷運綠線進行G12到G14站周邊土地整體開發計畫，內容包括價格低於市場行情的「可負擔住宅」，民眾擁有自己的房子可望更輕鬆。圖／桃園市都發局提供

捷運 航空城

延伸閱讀

路口未禮讓釀禍！桃園轎車凌晨遭側撞 慘況曝

桃園7公有市場非法攤販亂象未解 經發局：逐一檢討

桃園這路往風景區沒見美景先遇砂石車 市府新手段嚴查

桃園推動傳統市場升級 打造民生與城市價值據點

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

房市慘到跑單放無薪假！北台灣一半建案0來客 新青安恐讓房價修正落空

住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，分數下滑至35.4分，為今年的第6顆黃藍燈，分數是20...

特力屋推會員好康四重送 居家裝修中心加碼滿3,000現折300

2025年準備邁入第四季及居家換季的前夕，特力屋觀察近期消費者回饋發現，因台灣缺工現象，不少人提早布局規劃家中「系統家具...

低於行情「可負擔住宅」要來了 桃市府今推整開案做範例

桃園捷運綠線目標2026年北段7站通車，桃園市都發局配合進行G12、G13和G14站周邊土地開發，初步畫定347公頃開發...

立盈營收／8月2,742萬元 月減1.26%、年增23.83%

環保科技公司立盈（7820）10日公告8月營收2,742萬元，月減1.26%，年增23.83%。受惠於半導體產業旺季需求...

還有這好康！住宅補貼開辦、利率比新青安低 房仲教搭配使用

首購族買房，除了新青安，很多人不知道還有內政部「自購住宅貸款利息補貼」方案，永慶房屋表示，該方案今年自9月1日至30日受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。