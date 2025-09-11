低於行情「可負擔住宅」要來了 桃市府今推整開案做範例
桃園捷運綠線目標2026年北段7站通車，桃園市都發局配合進行G12、G13和G14站周邊土地開發，初步畫定347公頃開發面積，範圍橫跨桃園藝文特區、蘆竹南崁與航空城生活圈，預計2周後辦說明會，廣納民眾意見。
都發局長江南志表示，G12、G13及G14辦理過多次整體開發計畫，因各方關注，內容不斷廣納民眾意見重新調整，目前以打造全桃園第一處以水岸環境而生的都會生活圈為目標，未來G13、G14之間的南崁溪、茄苳溪交會處將有41.5公頃的河濱公園，而公園周邊為產業專用區，供休閒遊憩產業進駐。
另外，因應桃園人口持續成長與產業發展，除了捷運服務，道路交通便捷也很重要，所以計畫也包括一條從桃園藝文園區直達航空城的30米道路； G12站周邊土地則畫有5公頃農創市集用地，市府也在思考如何保留當地埤塘景觀，讓農業服務結合休閒發展。
江南志也說，此次整開計畫有別以往，內容首度納入完整永續住宅政策案，「社會住宅」與「可負擔住宅」都含括在細部計畫內，除了3個捷運場站周邊也同時保留社會住宅基地約17公頃，未來開發商須提撥一定比例的可負擔住宅，提供青年更多居住的選擇。公展將於29日蘆竹區公所、10月2日桃園區公所辦說明會，歡迎民眾提供意見，公展資訊網址https://reurl.cc/89L8QM。
