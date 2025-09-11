立盈營收／8月2,742萬元 月減1.26%、年增23.83%

環保科技公司立盈（7820）10日公告8月營收2,742萬元，月減1.26%，年增23.83%。受惠於半導體產業旺季需求與客戶新訂單挹注，公司累計前八月營收1.89億元，已超越去年全年1.88億元的營收，年增率高達84.25%，顯示其在循環經濟布局上的顯著成效。

立盈指出，營收成長主要來自於持續擴大的半導體客戶高階製程所產生的氟化鈣汙泥處理需求。公司透過將這些廢棄物再利用為「綠色人造螢石」，不僅協助客戶解決環保問題，也成功將廢棄物轉化為高價值產品，落實「零廢棄、再利用、減碳排」的企業責任。

立盈表示，公司除了現有平鎮廠1,800噸的產能外，中部科學園區零廢中心新增的1,500噸產能也持續發揮貢獻。隨著半導體產業進入旺季，公司預期整體產能利用率將逐季提升，未來營收成長可期。未來將持續深化與半導體客戶的合作，並積極布局新產品與新市場，以維持穩定的成長動能。