睽違11年參加全國製茶競賽 坪林茶農吳永春拿下全國冠軍

農業部茶改場日前辦理「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，全台各縣市都推派優秀製茶師參賽，新北坪林茶農吳永春勇奪冠軍，展現精湛的包種茶製作技藝，為新北再添第13座全國冠軍榮耀。

此次比賽歷經2天1夜不眠不休製茶的判斷與耐力比拚，吳永春從條形組19名選手中脫穎而出，代表新北奪下第13座全國冠軍，同時三峽周子耀獲得亞軍，坪林王盛翔及石碇葉承軒、許智雄獲得季軍。

冠軍吳永春今年48歲，10餘年前與家中兄弟共同從父親手中接手2公頃的茶園，合力生產包種茶、蜜香紅茶及美人茶。

吳永春分享，繼2014年參與全國製茶競賽獲得亞軍後，相隔11年，他第2度參加全國製茶競賽的心境十分不同，從多年前的執著小心，轉為放手一搏的心態，競賽當日判斷茶菁較木質化，不容易曬軟，萎凋時便控制茶菁每次曝曬日光不超過2分鐘，以防茶菁曬傷。

到晚間9時，當許多選手的茶菁已經轉為甜香時，吳永春的茶菁仍然走水緩慢，並維持乾淨的清香，於是透過浪菁機2輪大力攪拌，促進茶菁水分散失，達到理想的香甜風味；而最後的挑茶步驟則耗費近4個小時，直到早上8時才交出茶樣，吳永春表示，這期間他不眠不休，還為了顧茶不敢離席用餐，十分挑戰耐力，很開心最終能夠帶回全國冠軍。