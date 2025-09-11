睽違11年參加全國製茶競賽 坪林茶農吳永春拿下全國冠軍

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
坪林區茶農吳永春（左1）為新北再添第13座全國冠軍榮耀。圖／新北市農業局提供
坪林區茶農吳永春（左1）為新北再添第13座全國冠軍榮耀。圖／新北市農業局提供

農業部茶改場日前辦理「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，全台各縣市都推派優秀製茶師參賽，新北坪林茶農吳永春勇奪冠軍，展現精湛的包種茶製作技藝，為新北再添第13座全國冠軍榮耀。

此次比賽歷經2天1夜不眠不休製茶的判斷與耐力比拚，吳永春從條形組19名選手中脫穎而出，代表新北奪下第13座全國冠軍，同時三峽周子耀獲得亞軍，坪林王盛翔及石碇葉承軒、許智雄獲得季軍。

冠軍吳永春今年48歲，10餘年前與家中兄弟共同從父親手中接手2公頃的茶園，合力生產包種茶、蜜香紅茶及美人茶。

吳永春分享，繼2014年參與全國製茶競賽獲得亞軍後，相隔11年，他第2度參加全國製茶競賽的心境十分不同，從多年前的執著小心，轉為放手一搏的心態，競賽當日判斷茶菁較木質化，不容易曬軟，萎凋時便控制茶菁每次曝曬日光不超過2分鐘，以防茶菁曬傷。

到晚間9時，當許多選手的茶菁已經轉為甜香時，吳永春的茶菁仍然走水緩慢，並維持乾淨的清香，於是透過浪菁機2輪大力攪拌，促進茶菁水分散失，達到理想的香甜風味；而最後的挑茶步驟則耗費近4個小時，直到早上8時才交出茶樣，吳永春表示，這期間他不眠不休，還為了顧茶不敢離席用餐，十分挑戰耐力，很開心最終能夠帶回全國冠軍。

新北茶師一舉包攬冠軍、亞軍、季軍，展現不容質疑的堅強實力。賽事主審茶改場副場長邱垂豐表示，競賽茶菁較為纖維化，加上競賽當日高溫炎熱，容易影響茶菁萎凋狀況，因此十分考驗選手製茶的技術，其中冠軍茶樣條索均勻，茶湯蜜黃清澈，帶有蘭花與檳榔花的香氣，充分表現包種茶清新香甜的特色。

茶農吳永春檢視茶菁萎凋狀況。圖／新北市農業局提供
茶農吳永春檢視茶菁萎凋狀況。圖／新北市農業局提供

坪林

