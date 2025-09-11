微風中秋匯聚逾200款禮盒 企業大單訂購帶動買氣、業績拚增兩成

微風中秋檔期開跑，即日起至10月6日(一)匯聚超過200款話題品牌與獨家限定款，滿足不同送禮需求，其中，Breeze Super多款話題禮盒詢問度居高不下，其中「JR東日本大飯店蛋黃酥禮盒」、「半島精品店月餅」與「明玥雙色蝴蝶酥」最受矚目，成為消費者搶購的熱門選擇，進一步掀起節慶美食話題，預計將帶動兩成的業績成長。

在銷售表現方面，微風觀察到企業與個人送禮需求各有差異，目前企業與個人訂購量比例約為三比七，其中半島精品店月餅最受市場青睞，線上訂單已突破160盒。整體平均客單價方面，線上客戶約落在1,800–2,000元之間，線下客戶則約為800–1,500元，顯示不同消費場域對客單價仍有明顯差異。

今年中秋檔期也有全新亮點，Breeze Super首度攜手國立台北故宮博物院，推出與嘉義縣優鮮農產品聯名的中秋禮盒，以別具特色的包裝設計搭配在地優質食材，帶來視覺與味覺的雙重享受。除了商品組合更多元，合作品牌也持續擴大，本次共有「台北晶華酒店」、「奇華餅家」、「林金生香 WISH LIN」、「陽光菓菓」四間全新合作廠商加入，均為首次合作，成功吸引消費者目光。

微風從經典月餅、人氣甜點到創新聯名應有盡有，除了以上幾款熱銷禮盒外，「上海茶樓 x 一品花雕雞」中秋聯名禮盒更是誠意滿滿，不只月餅美味，還驚喜附上一罐靈魂辣醬！禮盒內容包含芋頭流沙－綿密芋頭包裹澄黃流沙，甜而不膩、入口即化；桂圓蛋黃－煙燻桂圓搭配鹹香蛋黃，鹹甜層次驚喜、紅豆麻糬－外酥內Q，紅豆與麻糬的完美結合，以及以紅辣椒、指天椒、魔鬼椒與蒜頭調製的一品辣醬，無論拌飯拌麵都辣得過癮，絕對是今年中秋送禮的亮點之一。

米其林主廚超市Breeze Super今年首度引進故宮博物院聯名商品，將文化底蘊融入美食創意，包含茶山初遇巧克力方塊酥、烏魚子爆米花、康普茶禮盒、鳳梨雪花餅禮盒等，其中「茶山初遇巧克力方塊酥」，採用北宋山水名畫《早春圖》融合阿里山雲海的意境，結合藝術美學與節慶美味，為中秋送禮增添收藏價值與話題性。此外Breeze Super同步推出多款中秋禮盒，從JR東日本大飯店、台北晶華酒店、老爺集團等星級飯店月餅禮盒，到山形水蜜桃、靜岡哈密瓜、大川文旦等頂級水果禮盒，讓顧客在傳統與創新之間找到完美平衡，盡享中秋佳節的極致饗宴。Breeze Super今年特別強化節慶商品的多元性與文化特色，透過與知名品牌及文化機構的合作，讓顧客在品味佳節美食的同時，也能感受獨特的節日氛圍與故事。

在伴手禮方面，微風也幫消費者準備了各式中式甜品禮盒、西式甜品禮盒及各式精選禮盒。微風台北車站作為通勤轉車的重要交通中心，也是全國最大食尚伴手禮中心，這次特別推出多種優惠，包括阿默蛋糕－蛋黃酥禮盒、LOVIN樂恋－銀龍青花瓷禮盒、順成蛋糕－中秋蛋黃酥禮盒、傳遞幸福－玫瑰蛋黃酥塔綜合禮盒、愛不囉嗦－堅果派對禮盒、漢坊餅藝－月見中秋禮盒等，每一款都能為節日增添一份儀式感。