快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

還有這好康！住宅補貼開辦、利率比新青安低 房仲教搭配使用

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房屋表示，善用新青安和自購住宅貸款利息補貼政策，能夠減輕購屋族負擔壓力。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶房屋表示，善用新青安和自購住宅貸款利息補貼政策，能夠減輕購屋族負擔壓力。房市示意圖／永慶房屋提供

首購族買房，除了新青安，很多人不知道還有內政部「自購住宅貸款利息補貼」方案，永慶房屋表示，該方案今年自9月1日至30日受理申請，對於有購屋需求的民眾，等於同時擁有新青安與自購住宅貸款利息補貼兩種工具可運用。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，行政院院會於9月4日拍板，將新青安排除在銀行法第72-2條不動產放款比率限制之外，銀行辦理「新青安」貸款時不再受30%上限約束，可望加速撥款、減緩近來「房貸荒」問題。

她表示，新青安貸款提供最高1,000萬元貸款額度、成數最高8成，最長40年貸款年限和5年寬限期，利率最低1.775%起，只要年滿18歲，本人、配偶及未成年子女均無自有住宅即可申請。

目前利率補貼2碼至明年7月31日止，即使到期後不再補貼，房貸利率升至2.275%，相較於目前銀行推出的一般首購貸款利率至少2.5%起跳，「新青安」貸款仍是更優惠的選擇。

至於「自購住宅貸款利息補貼」則必須年滿18歲，本人、配偶及其戶籍內直系親屬名下均無自用住宅，或這些家庭成員共同持有2年內自購住宅並已辦理貸款，且均無其他自有住宅。同時必須符合家庭年所得與財產標準，才能申請。

該方案提供台北市最高250萬元、新北市最高230萬元、其他縣市最高210萬元的利息補貼，最長20年貸款年限和5年寬限期，以一般民眾的資格而言，目前的優惠利率為1.512%，利率比「新青安」更優惠，實質減輕的負擔也更為顯著。

陳金萍指出，若購屋民眾同時符合「新青安」與「自購住宅貸款利息補貼」資格，兩者將可搭配使用。假設購買台北市總價2,000萬元房屋，自備400萬元，貸款1,600萬元，優先選擇「自購住宅貸款利息補貼」，申請250萬元房貸利息補貼額度，再搭配「新青安」貸款1,000萬元，剩下的350萬元再用金融機構提供的一般首購房貸補足。

若是購買新北市的房產，自備300萬元，貸款1,200萬元，同樣可優先使用「自購住宅貸款利息補貼」，申請230萬元利息補貼，剩下的970萬元再搭配「新青安」，有效降低購屋利息負擔。

陳金萍提醒，由於「自購住宅貸款利息補貼」的申請期間僅1個月，加上各縣市有額度限制，建議有意申請的購屋民眾應提前準備相關文件，並確認自身資格是否符合，在9月底前完成申請。

同時也要先了解各家銀行首購房貸方案，因「自購住宅貸款利息補貼」需要與銀行首購貸款配合使用，從中選擇最適合自己的組合，好好善用這些優惠房貸政策工具，減輕自身的購屋壓力。

貸款工具搭配案例說明。資料來源／永慶房屋
貸款工具搭配案例說明。資料來源／永慶房屋
首購無房族的房貸方案優先順序建議。資料來源／永慶房屋
首購無房族的房貸方案優先順序建議。資料來源／永慶房屋
新青安優惠貸款與自購住宅貸款利息補貼方案比較。資料來源／永慶房屋
新青安優惠貸款與自購住宅貸款利息補貼方案比較。資料來源／永慶房屋

房貸 房仲 新青安 自用住宅

延伸閱讀

新青安鬆綁日網路聲量逾1.6萬 能買房了嗎？

台東酪梨香蕉種苗風災復耕 農業部公告補助方案

臺南地區TPASS定期票 9/15正式啟用

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

房市慘到跑單放無薪假！北台灣一半建案0來客 新青安恐讓房價修正落空

住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，分數下滑至35.4分，為今年的第6顆黃藍燈，分數是20...

特力屋推會員好康四重送 居家裝修中心加碼滿3,000現折300

2025年準備邁入第四季及居家換季的前夕，特力屋觀察近期消費者回饋發現，因台灣缺工現象，不少人提早布局規劃家中「系統家具...

低於行情「可負擔住宅」要來了 桃市府今推整開案做範例

桃園捷運綠線目標2026年北段7站通車，桃園市都發局配合進行G12、G13和G14站周邊土地開發，初步畫定347公頃開發...

立盈營收／8月2,742萬元 月減1.26%、年增23.83%

環保科技公司立盈（7820）10日公告8月營收2,742萬元，月減1.26%，年增23.83%。受惠於半導體產業旺季需求...

還有這好康！住宅補貼開辦、利率比新青安低 房仲教搭配使用

首購族買房，除了新青安，很多人不知道還有內政部「自購住宅貸款利息補貼」方案，永慶房屋表示，該方案今年自9月1日至30日受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。