還有這好康！住宅補貼開辦、利率比新青安低 房仲教搭配使用

首購族買房，除了新青安，很多人不知道還有內政部「自購住宅貸款利息補貼」方案，永慶房屋表示，該方案今年自9月1日至30日受理申請，對於有購屋需求的民眾，等於同時擁有新青安與自購住宅貸款利息補貼兩種工具可運用。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，行政院院會於9月4日拍板，將新青安排除在銀行法第72-2條不動產放款比率限制之外，銀行辦理「新青安」貸款時不再受30%上限約束，可望加速撥款、減緩近來「房貸荒」問題。

她表示，新青安貸款提供最高1,000萬元貸款額度、成數最高8成，最長40年貸款年限和5年寬限期，利率最低1.775%起，只要年滿18歲，本人、配偶及未成年子女均無自有住宅即可申請。

目前利率補貼2碼至明年7月31日止，即使到期後不再補貼，房貸利率升至2.275%，相較於目前銀行推出的一般首購貸款利率至少2.5%起跳，「新青安」貸款仍是更優惠的選擇。

至於「自購住宅貸款利息補貼」則必須年滿18歲，本人、配偶及其戶籍內直系親屬名下均無自用住宅，或這些家庭成員共同持有2年內自購住宅並已辦理貸款，且均無其他自有住宅。同時必須符合家庭年所得與財產標準，才能申請。

該方案提供台北市最高250萬元、新北市最高230萬元、其他縣市最高210萬元的利息補貼，最長20年貸款年限和5年寬限期，以一般民眾的資格而言，目前的優惠利率為1.512%，利率比「新青安」更優惠，實質減輕的負擔也更為顯著。

陳金萍指出，若購屋民眾同時符合「新青安」與「自購住宅貸款利息補貼」資格，兩者將可搭配使用。假設購買台北市總價2,000萬元房屋，自備400萬元，貸款1,600萬元，優先選擇「自購住宅貸款利息補貼」，申請250萬元房貸利息補貼額度，再搭配「新青安」貸款1,000萬元，剩下的350萬元再用金融機構提供的一般首購房貸補足。

若是購買新北市的房產，自備300萬元，貸款1,200萬元，同樣可優先使用「自購住宅貸款利息補貼」，申請230萬元利息補貼，剩下的970萬元再搭配「新青安」，有效降低購屋利息負擔。

陳金萍提醒，由於「自購住宅貸款利息補貼」的申請期間僅1個月，加上各縣市有額度限制，建議有意申請的購屋民眾應提前準備相關文件，並確認自身資格是否符合，在9月底前完成申請。