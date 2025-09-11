快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

永續發展與多元共融雙軌並進 旅遊零售業向綠色國門目標邁進

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
昇恆昌桃園國際機場免稅店首度執行溫室氣體盤查，即獲得國際第三方單位BSI（英國標準協會）認證。圖／昇恆昌提供
昇恆昌桃園國際機場免稅店首度執行溫室氣體盤查，即獲得國際第三方單位BSI（英國標準協會）認證。圖／昇恆昌提供

面對全球氣候變遷與永續發展挑戰，站在國門第一線服務旅客的免稅店龍頭昇恆昌，今年首度自主完成桃園國際機場免稅店的ISO 14064-1溫室氣體盤查，獲國際第三方驗證單位BSI（英國標準協會）認證。

昇恆昌長期推動CSR（企業社會責任）與ESG，是全台首家發行永續報告書的百貨零售業者，也是全球旅遊零售產業首家通過永續報告認證的企業，今（11）日獲頒台灣永續行動獎銀獎。

昇恆昌表示，雖非法規規定企業，但今年將自主完成全台13處據點碳盤查，其中南崁保稅倉庫已連兩年完成查證並減少近300公噸碳排，桃園機場免稅店更是配合桃園國際機場整體永續策略，積極推動減碳措施，包括產地直送、支持地方創生等，帶動旅遊零售業向綠色國門目標邁進。

此外，昇恆昌以「多元共融、人才永續」為核心，推動社會多元共融專案，雇用身心障礙與原住民員工比率遠超法定標準，並聘用300多名新住民與東南亞實習生，展現包容與文化整合力；同時推動全員志工文化，長期支持育幼院與安養機構等社福單位，獲衛福部健康職場認證、HR ASIA最佳雇主品牌獎及桃園市優良實習廠商。

昇恆昌 桃園機場

延伸閱讀

ESG最前線／永續長轉型 走向決策核心

微星科技以創新推動永續 榮獲國家企業環保獎肯定

玉山銀前進校園 建 ESG 基地

群益ESG投等債 11日上市

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

「義在寶島」餐酒會 高雄、阿里山雙城巡演

洲際酒店集團旗下高雄洲際酒店SEEDS大地義式餐廳攜手阿里山英迪格酒店ton’u kitchen粟餐廳打造「義在寶島」餐...

雙北地區資源回收業者聯合降廢紙收購價格 公平會開罰

公平會接獲檢舉，發現資源回收業者統立環保工程有限公司、統合企業社、立保資源回收有限公司及國勝資源回收有限公司，於112年...

慘如疫情期！8月北台過半建案沒來客 跑單小姐放大假

住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，為今年的第6顆黃藍燈，分數是2021年8月以來新低，為...

好難貸！高雄房貸核貸量減4成 這區對折再對折

台灣房屋集團統計聯徵中心資料，高雄市今年上半年新增房貸件數為1萬189件，相比去年同期，核貸量少了約4成，為2021年台...

麗嬰房出清上海轉投資股權

麗嬰房董事會昨（10）日通過擬出售轉投資公司上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權案，交易金額為人民幣4億元（約新台幣17億元）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。