永續發展與多元共融雙軌並進 旅遊零售業向綠色國門目標邁進

面對全球氣候變遷與永續發展挑戰，站在國門第一線服務旅客的免稅店龍頭昇恆昌，今年首度自主完成桃園國際機場免稅店的ISO 14064-1溫室氣體盤查，獲國際第三方驗證單位BSI（英國標準協會）認證。

昇恆昌長期推動CSR（企業社會責任）與ESG，是全台首家發行永續報告書的百貨零售業者，也是全球旅遊零售產業首家通過永續報告認證的企業，今（11）日獲頒台灣永續行動獎銀獎。

昇恆昌表示，雖非法規規定企業，但今年將自主完成全台13處據點碳盤查，其中南崁保稅倉庫已連兩年完成查證並減少近300公噸碳排，桃園機場免稅店更是配合桃園國際機場整體永續策略，積極推動減碳措施，包括產地直送、支持地方創生等，帶動旅遊零售業向綠色國門目標邁進。

此外，昇恆昌以「多元共融、人才永續」為核心，推動社會多元共融專案，雇用身心障礙與原住民員工比率遠超法定標準，並聘用300多名新住民與東南亞實習生，展現包容與文化整合力；同時推動全員志工文化，長期支持育幼院與安養機構等社福單位，獲衛福部健康職場認證、HR ASIA最佳雇主品牌獎及桃園市優良實習廠商。