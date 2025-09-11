北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通知人家會死？議員批，市府從通知到真的漲房租才2周，比一般民間房東還狠。都發局說，年底前就租金、租期等研議修法草案。

依「台北市社會住宅出租辦法」相關規定，社宅租金及管理維護費採分級收費方式，租金得每3年參照北市消費者物價指數調整，由都發局及住都中心檢討並研議調整，今年調整租金的社宅共3處，包含斯文、洲美、廣慈社宅，變動金額依各社宅坐落區位、房型及面積略有不同，最低為1房型140元，最高是3房型1200元。

議員黃瀞瑩接獲廣慈社宅1區住戶陳情，18坪1房型租金每月將增加600元，調整租金的過程不夠嚴謹、公告時程也太倉促。黃以廣慈社宅第1區為例，承租戶須於租期7月31日、8月31日屆滿前3個月的4月與5月提出續約申請。

黃瀞瑩經查發現，都發局6月19日報請市府核准該租金調整案，6月25日函送續約租金檢討方案給住都中心，住都中心7月15日才公告相關資訊，等於承租戶於租約到期前2周、1個半月前才得知要漲價，通知時程顯得倉促。另外，內政部擬修法，房東若要漲租，須於租約到期前6個月告知，她認為北市社宅更應該作為表率。

都發局回應，社宅租金原則會以3年營運期滿前8個月啟動檢討程序，包含檢討營運期內收支、預估未來財務收支；廣慈園區檢討過程中，因有相關營運收支內容需與住都中心釐清等問題，故6月19日完成檢討程序。

都發局表示，住都中心依廣慈社宅1區租約到期日，分批於4月及5月發公文給住戶通知續約申請，公文內載明租金由住都中心及都發局評估檢討中，再據以核定租金。住都中心說，廣慈社會住宅1、2區於今年辦理大批續租，有收到部分民眾反映公告時程略晚，已納入未來社宅續約調整作業時程方向。

都發局指出，日前內政部提出「租賃專法」修法，都發局將以此修法方向研議執行機制，確保社宅租戶權益。考量社宅存量逐步提升，為使相關規範更為嚴謹，將整體檢視台北市社會住宅出租辦法，就租金檢討制度、租期保障及行政程序等層面研議修法草案，預計年底前可邀集專家學者及相關團體共同研商。