「義在寶島」餐酒會 高雄、阿里山雙城巡演

洲際酒店集團旗下高雄洲際酒店SEEDS大地義式餐廳攜手阿里山英迪格酒店ton’u kitchen粟餐廳打造「義在寶島」餐酒會，將於9月26日高雄洲際酒店、9月27日阿里山英迪格酒店巡演登場。

盛宴由四位同樣擅長義式料理的廚藝團隊聯袂演出有高雄洲際酒店行政主廚余俊傑（Ken Yu)、SEEDS 大地義式餐廳副主廚鍾宥勝（Spider Chung）、阿里山英迪格酒店行政主廚Matyas Stanislav，以及來自義大利籍餐廳主廚 Robin Lorenzato。四人共同設計全新菜單，結合義大利經典與台灣風土，推出七道菜品搭配六款義大利酒款，以獨有的義式浪漫，演繹台灣在地滋味。

台灣獨特的地形與海岸線，孕育出多元且鮮明的食材特色，餐會特別選用多款台灣極具特色的在地食材，透過義大利料理的精髓，重新詮釋「義式經典」賦予新意。

例如不能錯過的「義大利燉飯」創作團隊以義大利米為基底，加入「宜蘭胭脂蝦」蝦膏熬製的高湯，讓每一粒米飯都吸附蝦膏濃郁鮮甜，最後以馬斯卡彭乳酪乳化收尾，燉飯口感質地絲滑、香氣馥郁。最精彩之處在於頂部的點綴，新鮮胭脂蝦經檸檬汁輕醃，保留細膩肉質與自然甜味，如紅寶石般閃耀在盤面，為經典義式燉飯帶來台灣的亞熱帶海島氣息。

同樣精彩的還有「海鮮」，永安石斑魚佐茴香蒔蘿醬汁。高雄永安有「石斑魚的故鄉」之稱，魚肉尤為細膩、鮮美。此次料理採用低溫慢煮技法，凸顯石斑肉質柔嫩，同時加入義大利茴香的青草香氣緩緩釋放，與魚肉的清甜完美融合。最後搭配主廚特製的茴香蒔蘿醬汁，為料理增添一抹清新層次，讓人彷彿在口中同時感受到台灣漁港與地中海岸的義式浪漫協奏曲。

席間酒品的安排更是為饗宴注入靈魂，餐會選用多款義大利酒品，與料理相得益彰。如氣泡酒清爽酸度，為燉飯的濃郁增添清新對比；白酒與粉紅酒的優雅果香，呼應海鮮與香草的細緻層次；紅酒的溫潤結構，則為主菜帶來豐富尾韻。這不僅是酒單搭配，更是一場「酒與菜的交響樂」，讓賓客在舉杯之間，體驗完整而多層次的味覺旅程。

「義在寶島」以雙城巡演的形式呈現，高雄以海港與都會氛圍揭開序幕，阿里山則在山林與星空間迎來收尾。南北呼應，象徵台灣山海兼具的文化樣貌，也展現洲際酒店集團深耕在地的用心。對於賓客而言，這不只是一次用餐，更是一趟跨越文化、融合風土的餐桌旅程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康