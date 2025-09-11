快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北地區資源回收業者聯合降廢紙收購價格 公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
不少民眾靠辛苦從事資源回收，貼補收入，卻有資源回收業者聯合調降廢紙收購價格。圖／本報資料照片
不少民眾靠辛苦從事資源回收，貼補收入，卻有資源回收業者聯合調降廢紙收購價格。圖／本報資料照片

公平會接獲檢舉，發現資源回收業者統立環保工程有限公司、統合企業社、立保資源回收有限公司及國勝資源回收有限公司，於112年8月共同調降廢紙收購價格，公平會委員會議認定此舉已構成聯合行為，分別處統立公司20萬元罰鍰，統合企業社、立保公司、國勝公司各10萬元罰鍰。

公平會表示，廢紙為工業用紙主要原料，國內廢紙回收產業鏈上最源頭的工作者為個體戶或小型資收站，其等將廢紙售予資源回收廠，資源回收廠再將廢紙賣給工紙業者。統立環保公司、統合企業社、立保公司、國勝公司4家公司為雙北地區設有打包設備的資源回收廠，並向個體戶或小型資收站收購廢紙。

公平會指出，112年7月下旬統立公司獲知紙廠調降廢紙收購價之訊息後，為避免利潤減少，與統合企業社、立保公司及國勝公司透過詢問及回報競爭對手廢紙收購價、在LINE群組交換廢紙價格等敏感訊息，形成於112年8月1日前後調降廢紙收購價每公斤0.5元之合意，並將調降幅度及調降日期等訊息告知客戶。

公平會委員會認定，此舉限縮雙北地區回收廢紙之個體戶及小型資收站選擇交易對象之機會，影響雙北地區廢紙回收市場之供需功能，違反公平交易法第15條禁止聯合行為規定，決議開罰。

公平會提醒，同業間透過書面、聚會或社群網路互通訊息，交換敏感價格資訊或共同決定價格、數量等行為，均有可能構成違法，業者要特別注意。

廢紙 環保 公平會

延伸閱讀

從巷弄清潔到溫暖長者餐桌 新北瑞芳爪峰里志工呂秀菊獲環保英雄

提升資源回收！屏東縣垃圾破袋合格率從47％提高到85％

基隆回收率連續多年低於全國平均值 紙容器等混入垃圾丟棄

全國養雞協會指蛋價短期漲跌頻繁公平會應查 蛋商公會駁：市場機制

相關新聞

北市社宅漲租2周前才通知？ 黃瀞瑩批：比一般民間房東還狠

內政部研議修法，房東若要漲租，須提前6個月告知房客。北市社宅今年漲租金，公告時程倉促惹民怨，有人認為漲價沒違法，但早點通...

「義在寶島」餐酒會 高雄、阿里山雙城巡演

洲際酒店集團旗下高雄洲際酒店SEEDS大地義式餐廳攜手阿里山英迪格酒店ton’u kitchen粟餐廳打造「義在寶島」餐...

雙北地區資源回收業者聯合降廢紙收購價格 公平會開罰

公平會接獲檢舉，發現資源回收業者統立環保工程有限公司、統合企業社、立保資源回收有限公司及國勝資源回收有限公司，於112年...

慘如疫情期！8月北台過半建案沒來客 跑單小姐放大假

住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，為今年的第6顆黃藍燈，分數是2021年8月以來新低，為...

好難貸！高雄房貸核貸量減4成 這區對折再對折

台灣房屋集團統計聯徵中心資料，高雄市今年上半年新增房貸件數為1萬189件，相比去年同期，核貸量少了約4成，為2021年台...

麗嬰房出清上海轉投資股權

麗嬰房董事會昨（10）日通過擬出售轉投資公司上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權案，交易金額為人民幣4億元（約新台幣17億元）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。