慘如疫情期！8月北台過半建案沒來客 跑單小姐放大假

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
住展雜誌發布最新推案市場調查，8月燈號毫無起色依然是衰退的黃藍燈，為今年的第6顆黃藍燈，分數是2021年8月以來新低，為新冠疫情時期後的最差表現。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，8月利空氛圍揮之不去，進入民俗月，美國關稅政策亦正式上路，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數降至10.5組與0.6組，其中成交組數的分數已為最低區間，低無可低。

他表示，8月建案來客量十多組已為佳績，個位數更不意外，而出現單周掛蛋的紀錄仍過半，購屋人明顯打消進場念頭，不少跑單小姐放無薪假，收入相比過去大幅縮水。

供給面也相當難看，8月的預售物件推案量僅300多億元，較前月砍半，是只有疫情那些年才見慘況。新成屋戶數僅100戶，亦較前月腰斬，個案至多只推20多戶，大部分均是不到10戶的小案。

待售建案數量逼近1,400案，比前月增20多案，銷況不佳去化困難，推案重鎮新北市、桃園市待售量最多外，新竹、宜蘭地區待售案亦走增。

市場上已關注一整年的房價，依舊穩穩地維持開價與成交價一成以內的空間，陳炳辰表示，新青安鬆綁預料將再強化價格堅守，房價修正希望勢必落空，特別是符合首購概念的小宅案，單價漲勢蠢蠢欲動，尤其雙北市是否更多的單坪一兩百萬小宅，值得密切關注。

陳炳辰指出，928檔期狀況黯淡，新青安、換屋切結期延長的激勵措施對於預售案效益不大，央行理監事會議若未進一步鬆綁，房市回溫可能性低，要等明年選舉帶來其他利多才可能明朗。

