系統電與德商策略合作 推動無人機在地化生產

系統電今天宣布與德國無人機新創公司Quantum Systems策略結盟，將先進的eVTOL（電動垂直起降飛機）與空中ISR方案引入台灣，雙方將合作推進無人航空系統（UAS）台灣在地化生產製造，技術整合與後勤服務。

系統電表示，系統電在此次合作將扮演在地化的策略角色，負責Quantum Systems全產品線在台灣的獨家銷售、生產製造、聯合採購、產品生命週期支援，以及維修訓練服務。雙方將合作推進無人航空系統台灣在地化生產製造，技術整合與後勤服務。

系統電車用行動運算事業部總經理邢健表示，系統電與Quantum Systems攜手，將推動先進無人機的本地化生產並提供長期支援，讓台灣具備更完整的自主應用及開發能力。

邢健指出，系統電在製造領域的基礎及AI專業，能提供公共安全、重要任務監測等多面向的空中解決方案。此次合作將由系統電提供在地化製造與客製化服務，不僅確保產品能快速量產與穩定交付，也讓台灣成為快速部署、後勤保障與區域研發合作的關鍵據點。