皇將與韓國大永製藥科技舉辦新品發表會 藥廠關注

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
皇將科技與韓國大永製藥科技在台中廠區舉辦新品發表會。業者提供
皇將科技與韓國大永製藥科技在台中廠區舉辦新品發表會。業者提供

皇將科技（4744）甫於8月與韓國大永製藥科技公司（Daeyong Pharmatech）簽訂全球總代理的合約，10日隨即聯手大永團隊於台中廠區舉辦新品發表會，向國內針劑與無菌充填眼藥水客戶介紹其無菌製劑生產線產品，吸引業內十多家重要藥廠與會，大永透露，年底前將推出最新機種，敬請各方期待。

皇將科技表示，大永製藥過去42年來，長期專注經營韓國本地市場，不僅是韓國針劑製藥產業的先驅者，在韓國當地的市佔率更超過五成以上，是韓國第一品牌。

皇將科技40多年來以外銷為主，長期經營海外市場，在美國、印度與韓國均有直屬據點，有完善的國際布局與業務行銷通路，因此皇將與大永的搭配，預期將會成為皇將重要的成長動能。

此外，為強化國際行銷，皇將除了剛完成的墨西哥展廳設置之外，巴西與荷蘭據點也將於近期內完成，搭配大永新產線設備，預期將可加大推展力道。

此外，目前皇將的發展藍圖仍然保持「縱向與橫向同時發展」的策略，一方面向上延伸，往藥品製程的方向發展，例如韓國昌誠，另一方面橫向尋求製藥包裝的產品多樣化，例如韓國大永，以便擴大利基，穩固本業底氣。

皇將科技表示，與韓國大永製藥的合作案，是透過韓國昌誠的總經理所牽線，由於位居韓國在地，當然也對在地的企業最熟悉了解，因此發掘到大永這種隱而未名的隱形冠軍，只要搭配皇將最有把握的國際行銷業務團隊，有信心在很短的時間內開花結果。

皇將

延伸閱讀

U18世界盃／劉任右超級循環賽首戰先發對韓國 與自己對話盼更自信

韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄 吸引粉絲朝聖

外界詫異 三星會長李在鎔長子「1理由」放棄美國籍

射箭世錦賽／日本隊出現逾時失誤 我反曲弓女團摘金

相關新聞

全聯「全電商」大打防禦戰！取得Apple官方授權 線上營收拚破百億元

全聯10日宣布「全電商」正式取得Apple官方授權通路，迎接iPhone新機上市，全電商將端出最有誠意的購機回饋方案，不...

新北蛋白區修正壓力大！上半年三峽公寓跌幅逾一成 居雙北之冠

住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市...

工具機暨零組件1至8⽉統計 出口減少7.7% 進口增42.9%

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布2025年8⽉⼯具機出⼝⾦額約為1.76億美元，相較今年7⽉成⻑8%，較去年同⽉減少...

永冠營收／8月7.06億元 月減0.83％、年增13.81％

永冠-KY（1589）9日公告8月營收7.06億元，月減0.83％、年增13.81％，出貨量16,165噸，月增2.99...

綠茵生技營收／8月7,191萬元 較去年同期成長3.68％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵生技（6846）於10日公告8月合併營收7,191萬元，較去年同期成長3.68％；累...

房市翻轉將現甜甜價？新北一區公寓年跌一成

住商機構觀察實價資料指出，雙北公寓平均成交單價出現緩漲，甚至有9個行政區價格下跌，其中跌幅最大者惟新北市三峽區，年跌幅高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。