皇將與韓國大永製藥科技舉辦新品發表會 藥廠關注

皇將科技（4744）甫於8月與韓國大永製藥科技公司（Daeyong Pharmatech）簽訂全球總代理的合約，10日隨即聯手大永團隊於台中廠區舉辦新品發表會，向國內針劑與無菌充填眼藥水客戶介紹其無菌製劑生產線產品，吸引業內十多家重要藥廠與會，大永透露，年底前將推出最新機種，敬請各方期待。

皇將科技表示，大永製藥過去42年來，長期專注經營韓國本地市場，不僅是韓國針劑製藥產業的先驅者，在韓國當地的市佔率更超過五成以上，是韓國第一品牌。

皇將科技40多年來以外銷為主，長期經營海外市場，在美國、印度與韓國均有直屬據點，有完善的國際布局與業務行銷通路，因此皇將與大永的搭配，預期將會成為皇將重要的成長動能。

此外，為強化國際行銷，皇將除了剛完成的墨西哥展廳設置之外，巴西與荷蘭據點也將於近期內完成，搭配大永新產線設備，預期將可加大推展力道。

此外，目前皇將的發展藍圖仍然保持「縱向與橫向同時發展」的策略，一方面向上延伸，往藥品製程的方向發展，例如韓國昌誠，另一方面橫向尋求製藥包裝的產品多樣化，例如韓國大永，以便擴大利基，穩固本業底氣。

皇將科技表示，與韓國大永製藥的合作案，是透過韓國昌誠的總經理所牽線，由於位居韓國在地，當然也對在地的企業最熟悉了解，因此發掘到大永這種隱而未名的隱形冠軍，只要搭配皇將最有把握的國際行銷業務團隊，有信心在很短的時間內開花結果。