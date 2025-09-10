台中市首支企業義消分隊成軍 女性分隊長領軍超吸睛

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中陽企業義消分隊10日成軍，成為台中市第一支由企業成立的義勇消防分隊。業者提供
中陽企業義消分隊10日成軍，成為台中市第一支由企業成立的義勇消防分隊。業者提供

為強化消防能量、提升防救災效能，台中市政府消防局10日舉辦「中陽企業義消分隊成軍典禮」。這是台中市第一支由企業成立的義勇消防分隊，別具意義；更特別的是，分隊長由中陽集團策略營運處長張聞雨擔任，展現女性投入消防救災與社會服務的堅定力量。

成軍典禮由台中市消防局局長孫福佑主持，現場完成授旗及頒發聘書儀式，象徵產官合作齊心守護城市安全，以實際行動展現對消防工作的支持。

孫福佑表示，中陽企業義消分隊的成立，不僅是台中市義消體系的重要里程碑，更象徵公私協力守護城市安全的新典範。

值得一提的是，這支隊伍由女性分隊長帶領，展現了女性在消防志工領域的專業與韌性，突破傳統男性主導的刻板印象，為台中市義消注入嶄新的活力與多元性。

「每一個階段都不輕鬆，有非常多知識需要吸收，但隊友們都充滿熱忱、積極參與，不管男女隊員都一樣投入。」張聞雨說，這段歷程讓她更深刻體會到消防工作的專業與艱辛，「能以義消身份守護市民，對同仁們來說是榮耀，更是責任。」

中陽企業董事長張博鈞強調，成立企業義消分隊是企業回饋社會、守護家園的具體展現。期盼透過實際投入，為市民打造更安全的生活環境，同時更象徵著企業與市府攜手共創「安全城市」的重要一步。

台中市消防局長孫福佑授旗給中陽企業義消分隊分隊長張聞雨。業者提供
台中市消防局長孫福佑授旗給中陽企業義消分隊分隊長張聞雨。業者提供

志工 榮耀 董事長

延伸閱讀

台中首支企業義消分隊由中陽領頭今成軍 正妹分隊長：鼓勵女性參與

板橋公寓突竄大量火煙 巷內濃煙密布消防馳援灌救

OHCA急救成功率逾3成！ 嘉市消防獲年度團體銀質獎

影／彰化福興保麗龍倉庫清晨大火 機器人助攻撲滅

相關新聞

全聯「全電商」大打防禦戰！取得Apple官方授權 線上營收拚破百億元

全聯10日宣布「全電商」正式取得Apple官方授權通路，迎接iPhone新機上市，全電商將端出最有誠意的購機回饋方案，不...

新北蛋白區修正壓力大！上半年三峽公寓跌幅逾一成 居雙北之冠

住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市...

工具機暨零組件1至8⽉統計 出口減少7.7% 進口增42.9%

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布2025年8⽉⼯具機出⼝⾦額約為1.76億美元，相較今年7⽉成⻑8%，較去年同⽉減少...

永冠營收／8月7.06億元 月減0.83％、年增13.81％

永冠-KY（1589）9日公告8月營收7.06億元，月減0.83％、年增13.81％，出貨量16,165噸，月增2.99...

綠茵生技營收／8月7,191萬元 較去年同期成長3.68％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵生技（6846）於10日公告8月合併營收7,191萬元，較去年同期成長3.68％；累...

房市翻轉將現甜甜價？新北一區公寓年跌一成

住商機構觀察實價資料指出，雙北公寓平均成交單價出現緩漲，甚至有9個行政區價格下跌，其中跌幅最大者惟新北市三峽區，年跌幅高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。