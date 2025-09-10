台中市首支企業義消分隊成軍 女性分隊長領軍超吸睛

為強化消防能量、提升防救災效能，台中市政府消防局10日舉辦「中陽企業義消分隊成軍典禮」。這是台中市第一支由企業成立的義勇消防分隊，別具意義；更特別的是，分隊長由中陽集團策略營運處長張聞雨擔任，展現女性投入消防救災與社會服務的堅定力量。

成軍典禮由台中市消防局局長孫福佑主持，現場完成授旗及頒發聘書儀式，象徵產官合作齊心守護城市安全，以實際行動展現對消防工作的支持。

孫福佑表示，中陽企業義消分隊的成立，不僅是台中市義消體系的重要里程碑，更象徵公私協力守護城市安全的新典範。

值得一提的是，這支隊伍由女性分隊長帶領，展現了女性在消防志工領域的專業與韌性，突破傳統男性主導的刻板印象，為台中市義消注入嶄新的活力與多元性。

「每一個階段都不輕鬆，有非常多知識需要吸收，但隊友們都充滿熱忱、積極參與，不管男女隊員都一樣投入。」張聞雨說，這段歷程讓她更深刻體會到消防工作的專業與艱辛，「能以義消身份守護市民，對同仁們來說是榮耀，更是責任。」