中華電限量預約新iPhone 3分鐘額滿

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

蘋果四款新iPhone問世，雖然台灣iPhone 17 Pro Max 256G新台幣定價44,900元，比美國、香港、日本、韓國等市場當地貨幣售價換算新台幣貴，中華電信（2412）昨（10）日下午3時開放網路門市限量預約，三分鐘內額滿，讓電信三雄持續看好新機銷售，預計19日上午8時開賣，遠傳更率先公布iPhone 17零元購機方案。

有網友指出，蘋果官網釋出的iPhone 17 Pro Max 256G售價為1,199美元，但台灣定價高達44,900元，「明顯比官方美元定價貴」。而從香港、日本、韓國等市場當地貨幣建議售價換算成新台幣，各為39,436元、日本40,713元、韓國43,260元，都比台灣便宜。

即便如此，仍未澆熄台灣果粉對新機的熱情。中華電信昨日下午3時開放網路門市限量預約，三分鐘內額滿，19日上午8時開賣，全台近500間指定服務據點及網路門市備戰。

台灣大公布預約結果，五成用戶選iPhone 17 Pro Max，最受歡迎。

iPhone 新台幣

