薰衣草森林攜手歐萊德打造首支碳中和產品 實踐零碳承諾

因應全球永續浪潮，薰衣草森林集團宣布攜手全球永續美妝品牌歐萊德，以台灣原生植物香氛打造首支碳中和產品，即日起推出「犬香薷頭皮養護系列」。這也是台灣觀光休閒產業與美妝兩大產業首度跨界合作，共同實踐零碳承諾。

深耕台灣24年的薰衣草森林集團，近年積極推動低碳旅遊，旗下園區已取得德國萊因碳中和認證與產品碳足跡管理認證，成為永續觀光的先行者。

集團旗下香氛品牌薰衣草森林Select，更進一步跨界與被譽為「全球永續美妝品牌」的歐萊德O'right合作，推出「犬香薷頭皮養護系列」產品，使用宜蘭雙連埤社區培育台灣原生香草植物─犬香薷，打造首支碳中和產品，以行動支持生物多樣性、循環經濟，為消費者日常永續提供便利的選擇。

薰衣草森林集團董事長王村煌表示：「園區已在住宿、餐飲、旅遊方面取得碳中和認證。此次與歐萊德合作，結合肯園犬香薷精油推出第一支碳中和身體保養產品，以支持生物多樣性及地方創生。此里程碑，不僅進一步完成產品永續拼圖，更透過供應鏈夥伴協作，實踐零碳產品與ESG承諾。」

犬香薷被譽為「台灣薰衣草」，由宜蘭雙連埤農夫以友善耕作方式復育，透過保證收購守護當地生態。薰衣草森林及歐萊德聯名的「犬香薷頭皮養護系列」包含洗髮露與頭皮噴霧，添加犬香薷精油、天然咖啡因與多重植萃，兼具強韌秀髮與舒緩頭皮功效。

頭皮噴霧針對油性頭皮設計，蘊含犬香薷沉香醇與檸檬香桃木，達到淨化、平衡與保濕三重護理。

王村煌強調，此次聯名新品不僅為產品注入專屬台灣的療癒香氣，也實際支持在地農業循環與生物多樣性，讓消費者在使用產品時，能參與環境守護。

歐萊德創辦人葛望平說：「歐萊德擅長產品，但我們始終希望能和真實的生活場景連結。薰衣草森林展現了永續在土地上的樣子，這次合作補足了彼此的缺口。從美妝到旅遊，我們希望打造的是一套可被國際市場驗證的綠色生活解決方案，讓台灣在下一波綠色經濟中，不只是參與者，而是能夠引領者。」

此次跨界合作中，薰衣草森林將「低碳旅遊」理念融入產品，而歐萊德則以自2020年起連續四度獲SGS碳中和確證的永續美妝品牌身份，共同展現對永續的堅持。歐萊德全品項已全面達成碳中和，並持續推動符合國際標準的減碳措施。

聯名產品延續高規格承諾，除落實零碳理念，更榮獲美國官方USDA Biobased天然永續認證。在配方上，以Vegan純素、三顆星有機成分認證，以及拒絕16類高風險物質為基礎，在包裝上採用100%PCR再生塑料，展現循環經濟精神。

歐萊德自2017年率先投入PCR回收再製，成功將廢棄塑料轉化為再生資源。與新塑膠相比，PCR材料可減碳80%，迄今已阻止超過600萬個塑膠瓶與壓頭流入溪流、大海或焚化爐，為地球減負擔、為永續加分。