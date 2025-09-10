聖揚機構組應援團力挺明華園 展現企業對傳統文化支持

台中資深品牌建商-聖揚機構，長年致力於台灣戲曲文化的推廣與交流，不僅經常性舉辦戲曲講座、教育活動，今年特別贊助並邀請住戶親友，前往台中國家歌劇院觀賞明華園創新年度大戲《轉生到異世界成為嘉慶君─發現我的祖先是詐騙集團！？》。

現場聚集200位聖揚家族成員，猶如難得一見的戲曲應援團，熱情投入參與，令明華園當家小生孫翠鳳感動不已，同時也展現出企業對台灣傳統文化的深度支持，用行動實踐企業社會責任。

演出活動，聖揚機構總經理陳正哲與200位住戶及親友同坐觀眾席內，聚精會神將國寶級表演藝術一一映入腦海，絕妙的身段、唱功與峰迴路轉的劇情鋪陳，讓台下觀眾一刻都不捨離開視線。

孫翠鳳在演出後特別詢問：「真的來了200人嗎？」她深受感動地表示，「贊助容易，但要約人進戲院，才是真正困難的事情，很感謝聖揚的支持。」這句話道出文化推廣的真諦-真正的支持不僅是資金挹注，更需要觀眾的參與和熱情。聖揚機構動員社區力量，讓傳統戲曲真正走進民眾生活。

數月前，聖揚機構舉辦《執著・開啟一片天：孫翠鳳的藝術人生》講座，獲得廣大好評與迴響，激發起許多民眾對傳統戲曲技藝的關注，更感佩孫翠鳳對傳承台灣文化所做的努力。

聖揚機構為展現對傳統戲曲文化的深度支持，拋磚引玉認購200張票券，支持孫翠鳳於台中國家歌劇院演出，讓歌仔戲從野台戲唱進歌劇院，不只是明華園的驕傲，更是所有台灣人的驕傲。聖揚機構也特別邀請住戶及親友共襄盛舉，見證台灣傳統戲曲躍上國際藝術殿堂的感動時刻。

陳正哲表示，企業的社會責任不應僅止於慈善捐助，更應該在文化保存與藝術推廣上扮演積極角色。基金會希望透過實際行動，讓更多人認識並愛上傳統戲曲文化。

聖揚機構從邀請孫翠鳳舉辦專題講座，到認購演出票券號召社區參與，展現企業支持文化藝術的創新模式-不只是金錢投入，更是人力動員與社區參與的完整支持。

陳正哲說，聖揚機構透過基金會運作，定期舉辦多樣化文化活動，從藝文講座、音樂派對到戲曲欣賞，致力於將高品質的藝術內容帶入社區，讓住戶在日常生活中就能接觸優質文化。

聖揚機構此次的行動，透過實際參與為住戶提供難得的文化體驗，更為傳統戲曲文化的推廣注入新活力。住戶們透過共同參與這些活動，更能增進彼此情誼。