阿秋餐飲進駐臺中國際會展中心 展現萬人會展餐飲實力

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
阿秋餐飲集團董事長廖豐民(左)與外貿協會台中辦事處主任吳春見主持簽約。記者宋健生/攝影
阿秋餐飲集團董事長廖豐民(左)與外貿協會台中辦事處主任吳春見主持簽約。記者宋健生/攝影

深耕台中逾20年的「阿秋餐飲集團」10日宣布，攜手外貿協會進駐新落成的台中國際會展中心。阿秋餐飲集團董事長廖豐民表示，將斥資逾1億元，打造可容納1,500桌宴席與供應5,000份餐盒的大型宴會廳，預計明年3月正式營運，首年營收目標上看3億元。

今天的簽約儀式，由阿秋餐飲集團董事長廖豐民，與外貿協會台中辦事處主任吳春見共同主持。廖豐民透露，已接獲明年春酒宴大單。

此次合作，不僅是阿秋餐飲集團邁向國際舞台的重要里程碑，也是貿協跨出台北後的第一個外縣市會展據點。業界認為，結合在地知名餐飲與專業會展資源，有助於提升台中水湳經貿園區的國際會展能量。

廖豐民指出，台中國際會展中心具備可以容納8,000人的展演空間及萬人會議廳，將是中台灣最新會展地標。旗下擁有好運來洲際宴展中心與阿秋大肥鵝等品牌的阿秋餐飲集團，將以「會展便當、外燴專家、喜宴、尾牙春酒」等一站式方案，提供從會議茶點、企業聚餐到千桌宴席的完整餐飲服務。

另一方面，為了讓活動、宴會能有更高規格的展現，除了餐飲服務之外，阿秋餐飲集團還攜手累積全台逾千場大型活動執行經驗的「長揚國際團隊」，為會展中心強化活動從規劃到執行的完整實力，以及「肯驛國際」獻上尊榮加值服務：專屬機場接送、五星飯店住宿、高爾夫球場預約等，打造高規格參展體驗。

吳春見表示，國際會展中心首場展覽預計今年10月底登場，雖仍有通訊、交通等基礎設施待克服，但已吸引阿秋餐飲及歐客佬咖啡等品牌進駐，展現中台灣會展產業的發展潛力。

吳春見強調，台中具備交通樞紐優勢，串聯中彰投苗四縣市，近年隨水湳經貿園區、14期重劃區等大型建設推進，會展經濟逐漸成形。而根據台中市政府資料顯示，台中每年舉辦超過1,500場會展活動，涵蓋機械、綠能、醫療及文化創意等產業，參展人次突破百萬。

隨著台中國際會展中心正式啟用，將補足中台灣缺乏大型場館的缺口，預期將吸引更多國際展覽與企業年會落地。包括餐飲、住宿、交通及觀光等周邊效益將同步被帶動，形成完整的會展產業鏈，台中有望成為繼台北、高雄之後的第三大會展重鎮。

阿秋餐飲團隊與外貿協會完成簽約，預計明年3月正式營運。記者宋健生/攝影
阿秋餐飲團隊與外貿協會完成簽約，預計明年3月正式營運。記者宋健生/攝影

